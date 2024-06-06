我想我终於弄懂了，為何至今我本能的一點也沒動念去日本！一點、一絲、一毫也不想。

2022年疫情結束後至今，即使周邊好友們、甚至法師已經都去了許多次，我都沒有任何心動搖晃。彷彿黑暗密室中一根蠟燭的火焰，無風而筆直，毫無晃動的，一點都不想去日本。

原來，如今的日本已經不是我熟悉的國度。京都、高野山、奈良、鐮倉等，所有我反覆去了上百次，熟悉如夢的城市與景點，如今無一不是國際觀光人潮蜂擁。應該連三十三間堂的千尊觀音菩薩，也完全沒指望我專程回溯探望！

如今應該「遍覆三千大千世界」都是觀光客，公車地鐵上的觀光客都都快滿出來，很難再找到過往可以「一個人凝思」的角落了。時光無聲流經的靜謐深邃，此刻已經不再屬於京都的日夜夢迴。

滿滿無數腦波交錯、濃濃無盡目光穿透，清水寺旁的石坂道原本佇立的土地諸神也都只能避入幽淵，才能暫取一瞬寂靜。京都在去年成為「在地居民遷出」人數最高的日本城市，超過一萬多人。

所謂「觀光公害」讓這一座深邃的城市不再宜居，春夏秋冬四季都無法遮蔽觀光客的擁擠噴湧。家園街巷只能捐給四顧張望的觀光客，以及努力想在此賺錢的店家。現實世界舉步維艱的人潮，終究只能在手機AI裡抹去。眼睛裡的記憶，要如何刪人去背？

新聞報導包括京都市，正在計畫針對國際觀光客與在地居民採取「差別交通費」政策的修法，對居民有所彌補。大阪，準備想開徵「入城稅」或針對其它觀光客的地方稅。甚至眾多飽受觀光騷擾的區域，打算開放一般商家能有高價賣給觀光客「雙重價格」的訂價交易可能。還有那些此刻已經早已明訂「拒絕非日語客人入店」、「拉麵一碗5000日幣」的生狠商家。

2025年大阪再度執掌世界博覽會。總之，2023年觀光收入重新超過5兆日幣的日本，這一切的街頭場景，人潮只會更濃稠嚴重。難怪2019年12月，最後我在三十三間堂合掌祈念之時，菩薩顯映微笑的告訴我：「多年後再相見了～」！

（作者為資深媒體人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※