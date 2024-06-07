我好幾前年寫過兩岸約會時不同差異的文章，那時寫得輕鬆、大家看得也輕鬆。

而近兩年，我跟姊姊、跟周圍的大陸朋友討論過好幾次性別議題，但此刻，寫性別議題，在大陸似乎比統獨議題還要敏感。

本篇所描述現象均為個人經驗，歡迎理性討論、溝通。（這篇文章醞釀快兩個月了，並非針對近期特定事件哈。）（寫這篇文章時，比寫賴清德上任緊張多了。）

十多年前在台灣，我約一位大陸交換生吃飯，那是位很溫柔的男孩子，後來對方付了帳。對於從小在AA文化盛行的台灣長大的我，那是一次不小的衝擊。後來到北京讀書，訝異於大陸男生在與女生約會時付錢的爽朗，當然，也訝異於同學們才二十多歲，就有「畢業後買房成家」的成熟想法。

這幾年，在求職時碰過數次「你還未婚？以後會結婚生子嗎」之類的問題，而我的台灣同齡女性朋友，沒有人被問過這種問題——因為這在台灣是不能問的。

除了法律規定之外，少子化多年後，台灣HR不再默認女性會結婚生子，台灣男性也早已不認為自己必須是家中經濟支柱。

性別議題，於我而言再也不是年輕時「誰約會付帳」這樣簡單。我跟姊姊常常在晚上用微信語音聊天，大陸的性別議題常常是我們的夜談議題。

對話一

我：你記不記得前幾年有位嫁到台灣的上海女生寫了篇文章，「台灣還在討論過年能否回娘家？太落伍了！」

在我二十幾歲時，我在北京看到很多大陸男生會回家煮飯、會承擔起比較重的經濟責任，那時會覺得「北京這點還不錯」。但當我三十幾歲的時候，我發現作為女生，在求職時會面對種種困難。

姊姊：我發現，很多大陸網民會有「台灣女生很傳統、做很多家事」這種言論，但我感覺做家事也好、要不要相夫教子也好，在台灣都過了「全社會爭辯」的階段了，大家會認為這是個人的選擇。這些年台灣社會討論的是法規對女性權益的保護是否足夠、下一代的性別平等教育是否足夠等等。

我：最近大陸社會討論很多的就是女性因為生育，付出了隱性的勞動成本，這些無法換算成具體的錢。

姊姊：如果認為「結婚／生孩子某一方會吃虧」，那不婚不生就行了……

對話二

我：以前一位大陸朋友曾直接跟我說，女生要懷孕生子，「市場價值比較低」，他說就是這樣才會同工不同酬。那時我很震驚，媽媽那代的人都不一定敢把這種話說出口！

姊姊：確實，在家庭分工裡，母親往往承擔更多育兒責任。我們辦公室的中年人分成兩類，一種是結婚而且生二胎的，另一種是完全不想結婚生子的，這兩派勢均力敵。

我：動不動被問「有沒有結婚生子的規劃」真的很煩！甚至有些人可能都不問，直接默認「你會回歸家庭」而把你刷掉。但，就連女性HR，都很害怕女員工入職後甩出一張懷孕證明。就……感覺這是無解的問題。

姊姊：嗯，台灣現在很缺工，大家各種跳槽，HR也知道「你可能待不到懷孕就離職了」。大陸還是人多，以後大家都不生就沒這問題了。

就這樣，我倆的對話往往以「嗯，大陸可能還是出生率高」 「台灣不生小孩了，沒這問題了」做總結。

台灣社會有「傳統中國」的一面，比如許多女性過年選擇回婆家幫忙煮年夜飯；但也有保障女性的一面，賴清德一公佈官員名單，媒體立刻去數「女性官員人數是否足夠」。

我這代台灣80後經歷過一小波性別對立的時期，PTT論壇的「母豬教」與「厭女風氣」曾盛行，如今論壇上雖也有男女網民互罵，但已不足以上升到集體性的性別對立。

所以，我找了兩位在大陸讀書的台灣學弟妹，從他們自己在學校的經驗，聊聊他們眼中的大陸性別議題。

（附註：大陸各地差異大，本文以受訪者自身經驗為主。兩位受訪者，加上我自己，都是在城市生活，都有自己的「同溫層」，或有不準確之處。）

受訪者一，台灣小學弟，坐標北京

你來大陸不到一年，有感受到性別對立嗎？

學弟：有啊！超級！這種對立，是我來大陸之前很難親身體驗的。

我們學校之前發生過一件事情。我讀的科系是女生比較多的專業，女生比男生多幾倍的那種，但之前我們科系舉辦一個大活動，要選出五位代表，結果，選出的代表4個男生、1個女生。因為是我們寄資料、老師篩選的，沒有一個透明的評選標準，大家就炸了。我自己作為男生，其實也會覺得很奇怪。

這是我第一次認識到，自己的性別是被視為「優越」的。幸好我是台灣人，比較能躲過這種性別對立問題。

台灣很在意官員的性別比例、職場的性別比例，相較之下大陸高階官員的性別比是懸殊的，男性佔絕大多數。在這環境下，我感覺很多女生會認為「要強烈diss對方」才能被看到。

過去許多女嬰無法出生、性別比例失衡，導致現在很多貧困的地方反而高價彩禮。你怎麼看待現在吵得很凶的彩禮議題？

學弟：我覺得如果談不攏，那就不要跟對方結婚就好，這根本算不上什麼社會問題。台灣很多沒錢的男生也自嘲「沒人要」，那就單著也沒什麼啊！

但偏偏，很多大陸男生又對結婚有比台灣男生強的執念。

我來讀書後發現，就算是「00後」，大陸父母對子女的掌控還是很強，子女也比台灣更受到父母影響。感覺我同學他們就是在「新舊觀念」之間不斷拉扯。

還有一件事，就是我同齡的大陸男生，相比台灣，接觸異性的經驗更少。台灣人很早就開始約會，大家對性的態度是「有保護措施，不要散播疾病」，沒有那麼多強烈的道德枷鎖。但大陸男生可能太晚才接觸異性，給我的感覺是，他們一方面對性很好奇，另一方面又想有「道德高尚感」。

我常常覺得奇怪，網上有些照片，在台灣是真不算什麼大尺度，但在大陸好像已經不得了。

我感覺大陸的性別議題，是新舊觀念的拉扯、是對異性好奇又不會跟異性相處，這些種種綜合下來的結果。

所以在你看來，大陸的兩性相處，與你在台灣時的感受不同？

學弟：找對象時就很明顯啦！

我這代台灣男同學、包含我自己，並不介意女友以前的戀愛史豐富與否，只要不在交往期間還亂搞就好。但在大陸校園的交友app上，很多男生會要求女方戀愛經驗不要多，我剛開始覺得奇怪，後來發現這其實挺公平的，因為我接觸的大陸男同學戀愛經驗都比台灣同齡人少很多！

對了，我有些同學找對象還有學校要求，比如985想找985。台灣誰管這個啊！

我自己對大陸同學的感覺是，縱使是「00後」，他們還是有「需要回應父母與社會期待」、「應該要活成什麼樣」的壓力。我有一個台灣朋友，畢業於很不錯的大學，大學畢業後跑去日本當地下偶像，大家都覺得好酷啊！但我大陸同學會感覺不可思議、浪費人才。

我到北京讀書後，聽過有老師說「男生比較沒麻煩」，因為老師怕女學生會不會因為一些小糾紛告自己性騷擾。台灣曾經發生類似案例，只是，台灣會覺得「我天，這女的好瘋」，不會上升到一整個性別，但現在在大陸，這會變兩個性別群體性的相互攻擊。

受訪者二，台灣小學妹，坐標長沙

說說你在大陸，和大陸男生的相處經驗？

學妹：確實我碰過的大陸男生約會時都會付錢，但我也會主動AA。我本身比較喜歡AA、互不相欠，我台灣朋友裡有人約會AA的、也有人不AA的，這些是個人選擇，不是道德問題，兩個人達成一致共識就好。

沒有必要「男生都得這樣，女生都得那樣」。台灣有些很傳統，有些不；有些人偏保守，有些人在性上偏開放，但不同人有不同活法，在台灣大家都比較無所謂，整個社會及周圍的人不會用很強的道德去批判。

大陸還是有很強的「男生買房、女生生小孩」這類傳統分工，這與現在年輕人的觀念相撞，但他們又無法完全脫離父母。我有些同學對父母的觀念毫無反抗能力，有同學跟我說過，「我不想結婚，但最後一定會結，因為家裡會逼」，這在台灣小孩看來很奇怪，結婚是自己的事情。

大陸年輕人與父母輩，比台灣年輕人和父母輩，有更大的代溝。我有位同學的父母說，「你要生小孩，為國家傳承」，別說我媽了，我奶奶都不會這樣說！

作為在大陸學醫的台灣女生，關於性別議題，有沒有什麼印象比較深的經驗？

學妹：首先，大陸不同地區差異大，有些地方女生被家暴毫無反抗之力，警察可能也不管，這類新聞多少有影響到我。會不自覺覺得，結婚有什麼好啊？

再來就是很多觀念，在台灣或許有人會這樣想，但沒有人會說出口，也不會立刻就想阻止你。比如我們組，有老師直接對女同學說「你以後不會走外科」「如果堅持報名某某科，可以試試，但反正不會收女生」。

但我們組成績最好的，其實是女生。

大家可能認為這是體力差距，但目前我並不覺得班上男生體力比我好、或我弱於男生。我媽就是醫療行業的，台灣同樣存在「如果女生要選骨科，會很累」這種說法，但不會有老師立刻跳出來說「女生不行」。

再比如婦產科，是女孩子比較多的，但老師也不會說「男生別來」，甚至有些老師會說「希望男生多來。」

其實歸根到底，整個社會默認「女性會結婚生子」這樣的社會分工，世代的代溝又比較大。我的職業道路，有可能因為性別受阻，所以會考量去海外發展。

這篇文章該如何總結，我想了很久。

當前大陸的兩性，似乎都覺得「自己的性別吃虧了」。每當彩禮等議題在微博熱搜發酵時，很容易被網路輿論影響的我都不自覺打開帳本，算算自己過去戀愛時「撈沒撈」：

生日（沒撈，我們會互送等值禮物）

紀念日（我其實不太記這個）

情人節（撈了，男生會給禮物）

聖誕節（互送等值禮物，還好）

平日的花、出去吃飯（在家訂外賣時我付，去餐廳對方付。沒給對方買過花，所以撈了一些花）

結論：應該還好，若分手對方丟來帳單，能付清。

哎，若兩人在相遇相知的過程中，都得把觀念不同、選擇不同、消費不同，上升到道德層面的相互攻伐，那拉倒吧，太累啦！

最後，作為好吃懶做的快樂獨居者，我從不覺得單身與結婚何者一定更快樂或更痛苦。

我仍認為結婚是尋找終生伴侶，不應僅是雙方都打開帳本計算。

我挺少女的，仍認為「願得一人心，白首不分離」是人間美事。（郭雪筠／台北女孩看大陸）

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