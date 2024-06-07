賴清德520就職演說釋放出強烈的台獨訊號之後，大陸解放軍除了在5月23、24日舉行一場高強度的「懲獨軍演」之外，6月2日大陸國防部長董軍在新加坡香格里拉對話會上更強烈的警告 : 外部干涉勢力，正在以「切香腸」的方式，不斷虛化掏空一中原則，炮製涉台法案，執意對台售武，非法進行官方往來，實質就是在助長台獨，圖謀「以台制中」，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。

6月4日美國總統拜登藉由接受《時代》雜誌專訪時也回擊：「美國不排除武力保護台灣」。不管拜登的說法是假是真，大陸「以武制獨」的決心想必不會被美國所嚇阻，只要賴清德膽敢再向台獨紅線前進一步，大陸武力解決台獨問題必將開啟第一戰。

只是，儘管大陸軍方早已發出強烈的警告，但是台灣民眾對於解放軍對台動用武力壓制台獨總是無感，就以5月23、24日舉行的「懲獨軍演」為例，那兩天台灣的股市仍然大漲特漲，股市呈現一片欣欣向榮的局面，完全不在乎解放軍的戰機已經挺進到家門口。

這種情形顯然受到民進黨操作的認知作戰所影響。賴清德政府一方面利用藍白聯手在立法院推動會改革法案，在立法院外操控「青鳥行動」的社會運動，把藍白推動的國會改革，變成是中共「在台協力者」在實行北京奪台的意志，這一計既把藍白打成「中共同路人」，也對解放軍的軍演釋放出迷障，讓台灣民眾忘了危機就在身邊。

民進黨另一方面操控的認知戰，就是賴政府利用輝達執行長黃仁勳到台北參加國際電腦展的機會，在台灣內部掀起一陣「AI熱」和「黃仁勳夢」，讓股民前仆後繼地把存款都投入股市，忘了解放軍正在台灣周邊進行「懲獨軍演」。這種股市麻醉劑，可讓民進黨不必動用軍力，就可化解解放軍對台演習壓力的最廉價制劑。

但是認知戰畢竟只是沒有硝煙的作戰，如果解放軍真得動用武力，民進黨難道還只能利用無硝煙的戰爭來應對解放軍嗎 ? 顯然是不可能。

6月3日晚間，我正在武夷山市觀看「印象大紅袍」演出，頭頂上幾乎每5到10分鐘就有一架戰鬥機從台灣海峽飛過來，許多觀眾似乎忘了演出，紛紛把手機對向天空，錄下頻繁飛過的解放軍戰機。

試想，這麼頻繁在台海飛行的戰鬥機，難到只是在做對台「侵擾」的行動嗎 ?

，當然不是。這讓我不得不想到一個美軍的戰例。

1986年美國前總統雷根和利比亞總統格達費相互對罵數月，雖然雷根把「中東瘋狗」的肖話都已經罵出，但是格達費也不落人後，所有能罵的話都用到雷根身上，這對於越戰挫傷後的美國來說，可說是更大的恥辱，白宮於是開啟了轟炸利比亞的念頭。只是利比亞遠在千里之外，如何打一場不動用陸軍的空戰，確實是不可能的任務。

但是美國做到了。1986年4月15日凌晨1時54分，美軍出動EA-6徘徊者式電子作戰機，開始對利比亞防空飛彈的制導雷達、無線通訊實施電子干擾。與此同時，海軍航空兵艦載機率先對利比亞空軍防空陣地發起飛彈攻擊。這項攻擊摧毀利比亞地面雷達站5座，並迫使其他雷達站關機，使利比亞整個防空體系陷入癱瘓狀態，為美軍實施主攻創造了有利的條件。

在艦載機壓制利比亞防空陣地的同時，來自英國空軍基地的16架F-111戰鬥轟炸機，以及14架從珊瑚海號和美利堅號航母上起飛的A-6入侵者式攻擊機組成5個空襲編隊，於4月15日2時整，分別對的黎波里和班加西5個預定目標同時發起攻擊。

至於在首都的黎波里方向：美軍3個編隊分別攻擊了利比亞總統格達費住地，利比亞總參謀部所在地阿齊齊亞兵營、的黎波里國際機場軍用區和西迪比拉勒兵營「突擊隊訓練中心」。

另外，在班加西方向：2個編隊分別攻擊了班加西貝尼納軍用機場和班加西民眾國兵營。所有空襲行動至2時12分結束。前後持續時間共18分鐘，其中主攻時間僅11分鐘。

該次空襲行動中，美軍共出動海空軍飛機150多架，炸毀利比亞軍用飛機14架，炸傷多架，摧毀利比亞雷達站5座，炸死炸傷利比亞軍民700多人。尤其比較奇特的是，由於美軍空襲速度夠快，目標明確鎖定軍事基地和領導人的住所，許多的黎波里的市民一覺醒來，竟然不知該國已經遭到美軍的空襲。

利比亞總統格達費受到美軍強力的威懾之後，也心生膽怯，從此閉嘴，不再與雷根對罵，以及做他的「中東領袖夢」。

美軍對利比亞的空襲行動，還只是空軍電子戰初期的軍事行動，當時美國的參謀首長聯席會議主席溫伯格還擔心沒法打贏這場戰爭，而且可能大量的傷及無辜，因此極力的阻止這場空襲行動，最後是在雷根總統堅定的意志下，決定進行一場避免傷及無辜的小範圍「懲格行動」。而美軍這場空襲行動的成功，也讓後來美軍曾有一段時間特別熱中於研究戰爭中的「斬首行動」。

當然，戰史不可能重演，但是人類的行為卻可能不斷在重複。賴清德上台以後沒有聽取外界的勸導，反而回頭擁抱他的「台獨同溫層」，不僅讓自己陷入台獨的迷思中，也把台灣帶到可能引爆戰爭的險境。所以，當解放軍的戰鬥機不斷的在夜間出現在武夷山上，是否也在醞釀一場「懲賴行動」的戰爭行為，讓人不得不多想。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※