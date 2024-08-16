危機與轉機，就藏在習以為常的事物裡。從個人幸福到社會議題，當現狀變得沉悶黯淡，往往是習慣化讓壞事不斷，讓好事埋沒，只有「去習慣化」才能走出新局。

民眾黨主席柯文哲2024總統選戰「假帳」爭議延燒，先前政治獻金申報疑雲重重，爆出承辦選前造勢佸動的時樂、尼奧公司宣稱未收到申報款項，3筆加起來916萬4311元。柯表示所有支出都有憑證，錢沒有跑到任何個人的口袋！只是帳務便宜行事造成，一切都是會計師的錯。北檢已主動分他字案調查，這對向來標榜清廉與公開透明的民眾黨，形同是政治生命大挑戰。難道這可以只定調是低級錯誤，不是對壞事的一再容忍？

沉浸在奧運風光中，台灣羽球黃金組合「麟洋配」奪下奧運金牌，台北市長蔣萬安稱王齊麟是「台北選手」，被網友質疑不敢講台灣。 王齊麟的父親王偉建，感謝台灣培養出這二位選手為台灣爭光，是所有人的榮耀，但他脫口而出，讓國際上看到「炎黃子孫」在台灣可以這麼刻苦耐勞、奮鬥不懈地生存下來。「炎黃子孫」被網友酸，但這是廣大台灣人哭著看台灣奧會旗升上奏出國旗歌的原本歌詞。台灣在奧運會場內禁止拿國旗是國際現實，但我們也要讓體育運動背上政治，蒙受國家困境？台灣女孩林郁婷在性別風波中奪下拳擊金牌，不畏流言的她說，用實力「讓世界看見台灣在哪裡」，這才是真正的金句。

我們每個人每天都與自身內建的傾向共處，卻毫不知覺它影響我們多大？哈佛法學教授桑思坦和MIT認知神經科學教授沙羅特深入研究這些現象，寫下了《我們為什麼對好事麻木、對壞事容忍？：習慣化如何左右人生》一書，告訴我們歡愉來自於欲望不完全和間歇性的滿足。這代表著生活中的美好事物，包括美食、性愛、汽車、財富等，如果你偶爾經歷它們，就會引發一陣歡愉。可是一旦那些經歷變得頻繁，或每天經歷，你就不再歡愉，取而代之的是舒適感，不論好事或壞事就這樣容忍繼續下去。

很多人都有這樣的經驗：曾經讓我們興奮的事物，最後成了生活裡習以為常的擺設；短暫的戀情比長達十年的感情更讓人回味。我們一旦接受看似微不足道的壞事，對壞事的容忍度就在不知不覺中被放大；每安然度過一個小風險，就會讓我們去冒更大的風險。龐氏騙局的首腦伯納德．麥道夫說過，「我一開始只拿幾百幾千，對此感到安心自在，但在我意識到之前，它已像滾雪球一樣變成巨大的數目。」我們只要每個行為都只比上一個糟糕一點點，最終就會做出多麼可怕的事！

我們要繼續對好事麻木、對壞事容忍？教育部預告修正《閩南語語言能力認證考試規費收費標準》，要將「閩南語」更名為「台灣台語」。總統府資政、國策顧問名單惹出爭議，反對黨轟「國家即賴家」用人毫不避嫌，連98歲的親舅舅都聘。人類文明的進展，仰賴於去習慣化來打破多數人的盲點，像性別歧視、種族歧視、專制暴政等，都不該存在。當有愈多人倡導去習慣化、不再容忍，就能大幅擴展人類全體的界限，原本看似遙不可及的瘋狂目標，最後也會落在可能實現的範圍內。反之一再突破道德底線，甚至侵犯法律，那社會將墮落下去、一再沉淪！

（作者為台北市出版公會理事長）