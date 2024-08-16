上月台日經濟海域爭議區相繼發生基隆籍「福洋266號」、宜蘭籍「富申號」漁船遭日本以越界捕撈為由扣押，在漁民繳交罰款後才放人，我駐日代表謝長廷還斥責漁民惹事生非；相較而言，8月中旬日本漁船「鶴丸號」在釣魚台被大陸海警強勢驅離，大陸外交部甚至直指日本無權扣押台灣漁船。兩樁事件相比較，台灣漁民恐看在眼裡痛在心裡。

基隆「福洋266號」漁船7月5日在台日爭議海域遭日本公務船登檢，隨後強遭扣押，日本指該船超出海巡署執法線1.5浬，漁民繳罰款約121萬台幣後才人船獲釋；7月30日「富申號」的遭遇雷同，顯示民進黨執政下的台灣漁民遇到糾紛，就是繳罰款了事，不問公義曲折與是非。

2012年台日簽署漁業協議，馬英九利用「和中親美」戰略贏得了釣魚台爭議海域的捕撈權，之後台灣漁民在適用海域黑鮪魚捕撈量大增3.6倍。好政策會為漁民帶來利多，但在民進黨「親日」政策下，漁業協議會議不僅少開，且我方龜縮到不敢將漁權糾紛搬上檯面，卑躬屈膝到無以復加。

面對漁業爭議，賴政府明顯把主權拱手讓給日本；但大陸則強烈維護主權，不管日本對釣魚台如何更名、主張，海警天天去巡邏，大家比臂膀粗。如今，大陸外交部站出來指日方無權對台灣漁船採執法措施，難道不是因為民進黨政府無力為漁民發聲所促成的？

我們不求政府大有為，但「大進滿88號」事件拖1個多月才解決，陸委會角色幾乎不存在；當大陸外交部為台灣漁民發聲時，我外交部只會喊「中方無權過問」，但漁民的生計誰過問？