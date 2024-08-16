最近立法院通過國會改革法案，卻被總統、行政院、民進黨立院黨團、監察院聯手聲請釋憲及暫時處分，可說是前無古人、後無來者的憲法訴訟案，由此可知台灣面臨史無前例的憲政失序狀態。立院多數通過之法案，行政院可經由總統覆議核可退回再表決，表決失敗，無視於《憲法增修條文》規定行政院應即接受，還藉此打憲法訴訟，以司法解決政治問題，憲法法庭也用前所未見的速度立即作暫時處分裁定，再再令人怵目驚心。

在這場混戰中，並無權利受損的一方，有權利即有救濟，所以這毋寧說是機關權力的保衛戰，讓百姓看得眼花撩亂。反觀現在的監察院，在權力保衛戰中不遺餘力，但無論是該院的調查案件數、糾正案件數、彈劾案件數均比前一屆、第5屆張博雅時代的監察院大幅減少！原因何在？

民進黨長期以來主張要廢考監兩院，但在此次權力保衛戰中卻大力主張五權憲法，令人一開眼界。問題在於第6屆監委任內發生許多重大爭議事件，如口罩案、疫苗案、核食案、臭蛋案等，監委們卻一次次悖離社會通念，最近爆發的前行政院發言人陳宗彥案，不過是冰山一角。曾彈劾陳宗彥與黃偉哲未果的林國明監委8月1日辭職，究竟反映出什麼訊息？又有多少人關心？當寶劍生鏽時，即擱置不用，又不允許立法院行使世界各國國會都享有的調查權，可以想見我們的憲政如何的失序紊亂了！

陳宗彥彈劾案在監察院表決時，僅獲2票支持，慘遭敗北。公務員喝花酒，在警察體系長年以來的慣例都是立即嚴辦，陳宗彥曾為內政部政次，轄警政署，何以表率？雖行為時係台南市政府時期，但監察院對此案的調查報告具體詳盡，大多數監委仍不埋單，彈劾案遭封殺。直至8月15日台南地檢署依涉犯《貪污治罪條例》起訴陳宗彥不違背職務收受不正利益罪嫌，同時建請院方從重量刑，終於讓人民看到一絲絲公務界的陽光！

為官居上位者風行草偃，不能正己何能正人？自文官制度年改案後，國考人數大幅下降，契約人力又常不知其背後之老虎為何人，致具考試資格者有不如歸去之心。而政務人員再不知檢點，螃蟹橫行，打擊官箴莫此為甚。也難怪檢方建請院方對陳宗彥從重量刑。

陳宗彥在台南市政府任職期間涉及接受業者性招待並協助關說案，雖然監察院今年2月以11比2的懸殊比例，未通過彈劾案，但此案在南檢15日偵結起訴陳宗彥後，或可依《監察法施行細則》第31條第1項：「調查案件經處理後不成立彈劾案、糾舉案或糾正案者，原調查人員、原訴人或利害關係人，均得申請覆查。」以覆查方式行之；或以發現新事證的方式為之。

總之，監察院若要整飭官箴，只有回歸專業，政治歸零，才有可能力挽狂瀾其形象。畢竟陶百川監委會讓後人永遠懷念，就是因為他的清風傲骨，不是嗎？！

（作者為 第5屆監察委員）