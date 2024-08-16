從政十年，成立台灣民眾黨5年的「政治素人」柯文哲，近來遭逢他從政以來的最大政治危機，一連串的行政爭議、貪腐弊案、政治獻金疑案把這位始終處於政治高峰和媒體關注焦點的政治素人給打得灰頭土臉。如果這一波風暴他沒能平安度過，那麼他和他的政黨恐將步入在他之前「台灣第三黨」的政治宿命，最後走上泡沫化的老路。

其實這是非常令人惋惜的事，因為很明顯的，台灣有栽培第三黨的政治土壤，可惜卻沒有優秀的種子和成長環境。

走筆至此，或許有些人已經看出，本文前段用了兩次「政治素人」這個詞彙來形容柯文哲，因而產生疑問，柯P還能用政治素人來形容嗎？是的，如果只用時間當作衡量標準，確實不宜，可是如果用政治風格來看他，那我就必須說，直至現在他都還是一位不折不扣的政治素人。他這種風格成就了他今天的政治分量，但也因此而肇下這次的政治風暴。

什麼是政治素人，除了資歷淺之外，其實最重要的是他不受現有政治遊戲規則的規範，因此他顯得特立獨行、為所欲為，連政治語言都顯得新奇，甚至是奇葩。這對看厭了政治做作，聽煩了傳統政治語言的年輕選民來說，柯文哲簡直就是卡通造型的英雄人物，而偏偏柯P就有這方面的天分，不斷地用一些政治金句、神鬼表演吸引這批新世代的新選民，成就了他今天的地位。

可是，世事總是禍福相依的，天底下就是沒有既香又甜，果糖卻低得離奇的神仙果。柯文哲在享受香甜果實的同時也凸顯了他政治素人的缺點。他個人有魅力，卻幾乎沒有組織力；他有政治宣傳的優勢卻沒有足夠的經費；他有個人吸引力卻沒有好人緣。總歸一句話，他擁有別人少有的個人好條件，但他卻沒有團隊，更缺乏管理經驗，再加上他出奇的不信任他不孰悉的人和環境，再疊加他那怪異的超強自信心，現在終於一次爆發成災難。

該如何解決民眾黨眼前的危機呢？我覺得柯P或可想想歷史上那些統治者的處理手段，先承認錯誤，也就是下詔罪己，然後承攬政治責任（萬方無罪，罪在朕躬），但因為組織的現實，民眾黨畢竟是一人政黨，所以不可能由柯P辭去黨主席一職，否則民眾黨就會散掉了，所以當然就必須忍痛進行「清君側」。

這些雖然是封建朝代的做法，但是這一套至今管用。只有自省、自虐之後才有可能感動「小草」們。感動了小草，或許柯本人和他的政黨還可以等到轉機。可惜該黨中評會16日開會卻沒能掌握第一時機點做出足以感動小草們的快速決斷，這可能會使民眾黨陷入更加被動的處境。現在唯有在下次會議時做出決斷以止血，然後才能掌握下一步的發展契機。

《易經》〈大畜〉卦的〈大象〉傳云:「大畜，君子以多識前言往行，以畜其德。」該卦〈彖〉亦云：「大畜…能止健，大正也」。這些老祖宗的政治智慧也許看在現代人眼裡是一堆無用的垃圾，可是垃圾推裡也可能找到黃金。柯P一向以聰明人自居，現在就看他最後是從亂石中站起來，還是從此趴下去？

（作者為國立台灣師範大學政治學研究所教授）