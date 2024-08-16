賴清德總統的子弟兵、行政院前發言人陳宗彥涉貪接受性招待的舊案，突遭南檢偵結起訴建請從重量刑，整件事就像一齣拍案驚奇般的戲碼，幕後的布局比台前的演出更精彩、也更懸疑；也像一面折射鏡照出政壇的現實冷酷，鏡面呈現的表象，反而不如光影折射後產生的變化，那麼的詭異多元，充滿連鎖效應。

三個怪象 讓人拍案驚奇

本案的最新發展，堪以「怎一個怪字了得」來形容。首先是有三奇：一是這案子很容易讓人聯想起上個月才發生的鄭文燦涉貪案，鄭案是放了7年都沒事，突遭查辦，而且7年間還簽結2次，結果還不是說辦就辦。陳案更是遠在10年前發生，當時經過南檢偵辦以查無實據不起訴作結，去年雖被重新檢舉踢爆，但外界多認為會不了了之，而且監察院對他的彈劾也未通過，等於又為陳案打了保險針，不料案情竟大逆轉遭到南檢起訴求處重刑。鄭案與陳案都是「舊案新辦」，不辦則已，一辦驚人，接下來黨內外不知會有多少人開始為「舊案」心驚膽戰了。

二是賴清德自從似乎展現強勢肅貪的決心以來，外界最大的質疑就是針對的對象不管黨內外，都是他的政敵或他黨人士，而比起鄭文燦，陳宗彥的「級數」雖然差多了，但卻是第一個他的「自己人」，是賴一手培植、不次拔擢的愛將，現在連核心的子弟兵都不留情面，這意味他下一步將會如何？而此舉更可堵住外界悠悠之口，為他的強力肅貪營造更大的正當性。

三是明明被查辦的是陳宗彥，但外界更關切的卻是賴清德，賴反倒成了戲外真正的男主角，甚至被認為是心照不宣的導演，不管是之前不起訴的南檢還是現在起訴的南檢，又或者彈劾不通過的監察院，幕後到底是有政治力在運作，還是法務部、南檢、監察院自行揣摩上意為之，對照本案證據確鑿卻處理得前後矛盾，難以自圓其說，要說幕後沒有政治操作，其誰能信！

至此本案又出現了三個「最」：最驚嚇的恐怕是陳宗彥本人，從他第一時間發出的聲明即可看出，此案的發展完全超乎他的預期，聲明中說「本件在10幾年前業經台南地檢署簽結，台灣高檢署去年重新再檢視全案，也認為沒有問題；針對10幾年前的同一事件，在沒有新事實新證據的情形下，現在的台南地檢署卻推翻之前自己以及長官的認定」，足見他對是否會成為賴清德展現肅貪公平性的「祭旗」之作，感到難以接受。殊不知他可能愈說愈錯，而他是否會很快閉嘴值得觀察。

最是難堪 監察院遭打臉

最丟臉難堪的想必是監察院，在提案彈劾的兩位監委調查報告中，明明有關酒店業者在性交易過程及女子花名等暗語，調查得清清楚楚，在提案彈劾事由上已具相當完備性，但監院最後還是在社會的非議聲中，以壓倒性的表決比數硬是不通過彈劾。現在南檢重辦陳案起訴求處重刑，不僅是公開打臉監察院，更顯得早已盡失公信力的監院當初是自取其辱，拍馬屁都拍到馬腿上去了。已經有人主張監院應盡速提出二次彈劾，但這種看政治風向辦事、完全向權勢低頭的惡質機關，早就習慣了任人唾面自乾的風評，這時即使再次隨風轉舵通過彈劾，又有什麼意義？

而2014年南檢偵辦陳宗彥案沒幾個月，移交後就以「查無不法」簽結，去年6月高檢署甚至認定，當初偵辦陳宗彥查無違失，也沒有包庇或放水，如今南檢「翻案」正式起訴，如此自相矛盾的調查，法務部難道不必向社會大眾公開說明，當年到底是誰在壓陳宗彥案，否則人民如何信賴司法公正？

既期待又怕受傷害的恐怕是整個政壇與社會民意了。一方面大家都在議論著「下一個會是誰」，從民進黨的英系甚至包括前總統蔡英文，乃至藍白兩黨的政治大咖，都成為揣測的可能人選。如今深陷政治獻金假帳風暴，並遭司法、檢調多路追查的民眾黨主席柯文哲首當其衝，試想現在連賴清德手下愛將都揮刀砍了，對柯P難道還會手軟嗎？

但另一方面，民意更關注賴清德的下一步，究竟是真正公平、公正肅貪，整飭政壇不良風氣的開始？還是賴總統進一步玩弄權術、包裝政治整肅的引爆點？這一切的關鍵還有待民意的監督、權力的制衡以及司法的公正。