在地緣政治風險加劇、美中貿易戰和科技戰升級的背景下，中國大陸仍不惜耗費巨資，積極推動多個運河建設項目，以解決當前國內剩餘勞動力和內需不振的問題。這種積極態度不僅展示了中國大陸在面對外部壓力時的堅定決心，也為國內經濟發展提供了新的動力。運河建設作為國家基礎設施的重要組成部分，將優化運輸結構，促進區域經濟協調發展，並為實現碳中和目標提供支持。這一系列舉措值得我們密切關注，因為它們不僅影響中國大陸的經濟格局，還將對全球經濟產生深遠影響。

國家戰略與基礎設施建設

中國大陸正在規劃和建設的三大人工運河工程項目——平陸運河、湘桂運河和浙贛粵運河，正成為國家基礎設施建設的重要組成部分。這些被譽為「世紀工程」的項目，總投資預計將達到萬億元級別，不僅規模宏大，更被視為推動經濟成長的新引擎。

2024年6月，中國大陸交通運輸部印發《關於新時代加強沿海和內河港口航道規劃建設的意見》，為運河項目的推進提供了政策支持和指導框架。這體現了中國大陸政府對水運發展的重視和支持。

運河建設與國家多項重要戰略高度契合。它有助於優化中國大陸的整體運輸結構，為貨物流通提供高效、低成本的新選擇。同時，水運的低能耗和低碳排放特性，將有助於中國大陸實現其「雙碳」（碳達峰、碳中和）戰略目標。

這些運河工程體現了中國大陸在基礎設施建設方面的長遠規劃。通過連接不同的水系和經濟區，它們不僅補充了現有交通網路，更為區域協調發展提供了新的可能性。這一系統性的規劃和推進，正為中國大陸未來幾十年的經濟發展奠定基礎。

區域連通與經濟發展

運河建設最直接的影響是重塑中國大陸的區域經濟格局。這些新建運河將連通長江和珠江水系，為內陸地區提供新的出海通道，極大地改善這些地區的交通條件和經濟發展前景。

以平陸運河為例，這條連接廣西和廣東的運河預計將於2026年完工。它的建成將為廣西提供一條全新的出海通道，大大降低該地區的物流成本，提高其在國際貿易中的競爭力。這不僅有利於廣西本地經濟的發展，還將加強廣西與珠三角地區的經濟聯繫，促進區域經濟一體化。

湘桂運河的戰略意義同樣重大。作為湖南的第二條出海通道，它將極大地改善湖南的交通條件。更重要的是，這條運河將成為湖南融入「一帶一路」戰略的重要紐帶，為湖南參與國際經濟合作提供新的機遇。

浙贛粵運河的規劃更是宏偉，全長約1988公里，投資約3200億元。這條運河將連通長三角和珠三角兩大經濟圈，其影響將遠超交通領域。沿線將形成新的經濟走廊，帶動沿線城市和地區的經濟發展。從杭州到廣州，沿線城市將因這條水上高速公路而受益，形成新的產業帶和城市群。

這些運河的建設不僅僅是交通基礎設施的改善，更是一種戰略性的經濟布局。它們將重塑中國大陸的經濟地理，為區域協調發展和新型城鎮化提供新的動力。通過連接不同的經濟區域，這些運河將促進資源的優化配置，推動產業結構的升級，最終實現更加平衡和可持續的經濟發展模式。

水運優勢與經濟效益

在全球物流網路日益複雜的今天，水運以其獨特的優勢正在重新定義運輸行業。水運的成本優勢尤為突出，據統計，其運輸成本僅為鐵路運輸的50%，公路運輸的20%，更是航空運輸的5%。這種顯著的成本優勢使得水運成為大宗貨物運輸的首選方式。

水運不僅成本低，還具有能耗小、污染少、運能大的特點。一艘大型貨船可以輕鬆運載相當於數百輛卡車的貨物，大大提高了運輸效率。這種高效率不僅體現在貨物數量上，更體現在能源使用上。相比其他運輸方式，水運的單位能耗更低，這在當前全球能源價格波動的背景下，顯得尤為重要。

水運的這些優勢正在為企業帶來實質性的經濟效益。通過選擇水運，企業可以顯著降低運營成本，提高其在市場中的競爭力。這種成本優勢尤其對於那些依賴大宗原材料或需要長距離運輸產品的企業至關重要。隨著運河網絡的完善，更多企業將有機會利用水運優勢，這不僅能夠減少企業向海外轉移的壓力，還能刺激國內產業升級。

此外，運河建設還將帶來更廣泛的經濟效益。隨著運輸成本的降低和效率的提高，更多企業會選擇在運河沿線設廠，形成新的產業集群。這種產業集聚效應將進一步推動區域經濟發展，創造就業機會，促進城鎮化進程。例如，長江經濟帶的成功經驗就充分證明了水運對區域經濟發展的積極影響。

環境保護與可持續發展

在全球氣候變化日益嚴峻的背景下，水運的環境友好特性顯得尤為重要。水運的碳排放量僅為公路運輸的1/3至1/6，成為實現低碳經濟的重要支撐。這將有力支持中國大陸在2060年前實現碳中和的承諾。

然而，運河建設面臨著環境保護的挑戰。大規模水利工程不可避免地會影響生態環境，因此需要在發展和保護之間尋求平衡。這要求在工程設計和實施過程中充分考慮環境因素，採用先進的生態保護技術。

例如，需要設置魚類洄游通道以維護河流生態系統，精心設計水資源調配系統以避免影響周邊地區水供應。這些技術挑戰不僅推動了水利工程技術創新，也促進了環境保護技術發展。

值得注意的是，這些創新不僅服務於當前運河建設，還將為未來水利工程和環境保護項目提供寶貴經驗。例如，運河建設中開發的水質淨化和生態修復技術，可應用於城市水環境治理和其他受損生態系統恢復。

就業與勞動力轉移

在全球經濟格局變化下，中國大陸面臨產業轉移和勞動力優化配置的挑戰。大規模水道建設工程提供了新的解決方案。

由於生產成本上升，部分產業向東南亞轉移，影響中國大陸經濟發展並可能導致就業市場不穩定。然而，水道建設通過降低運輸成本和提高物流效率，提升製造業競爭力，減少企業外移壓力。

此外，水道建設為勞動力合理配置提供了新途徑。隨著沿海地區產業升級，可能出現大量剩餘勞動力。水道建設不僅能吸納這部分勞動力，還能促進內陸地區經濟發展，提供新的就業機會。例如，湘桂運河建設將為湖南和廣西創造大量就業機會。

基礎設施建設一直是拉動就業的重要手段。水道建設作為重大基礎設施投資，將帶動相關行業快速回升，從設計、施工到運營維護，每個階段都需要大量專業人才和勞動力。此外，水運成本優勢將促進沿線地區製造業和物流業發展，創造更多間接就業機會。

值得注意的是，水道建設不僅創造了大量就業機會，還推動了就業結構優化。隨著智慧化、自動化技術在水運領域的應用，將產生許多高技能、高附加值的工作崗位，為勞動力提供向上流動的機會，並為中國大陸培養新一代專業人才提供平台。

水道建設還將促進區域間勞動力流動。隨著內陸地區經濟發展，可能出現由沿海向內陸的人才回流現象，有助於平衡區域發展，促進技術和管理經驗傳播，實現更均衡的區域發展格局。

結語

中國大陸的三大人工運河項目不僅是國家戰略性基礎設施，更是推動區域經濟發展、優化運輸結構和創造就業的多功能平台，展示了應對全球化挑戰和國內發展需求的前瞻性思維。

水運的低成本、高效率和環境友好特性，為中國大陸平衡經濟成長和碳中和目標提供了新可能，同時推動相關技術創新，解決產業轉移和區域發展不平衡等問題。

與此同時，台灣政府正忙於洗滌人心、社會改造和國家重建的政策方向，形成了強烈對比。台灣的政策重點更多集中在內部社會結構的調整和國家認同的重塑，而中國大陸則通過大規模基礎設施建設來推動經濟發展和區域協調。

總之，這些運河工程是一場長期涉及經濟、環境和社會的系統性變革，將重塑中國大陸的經濟地理，優化資源配置，推動區域協調發展。然而，這些工程項目的成敗仍有待時間檢驗。我們對其未來充滿期待，但也保持謹慎的觀望態度，持續關注其進展與影響。

（作者為淡江大學財務金融學系兼任教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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