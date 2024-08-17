台北市「培諾米達幼兒園」爆發教師連續性侵女童案，媒體在案件發生初期，礙於《兒少法》無法公布幼兒園名稱，導致不知情的家長持續送孩子到校，讓嫌犯有機會繼續性侵學童，時間超過1年，至少20人受害。如今，該嫌犯一審遭判28年，完整案情才公諸於世，粗糙的《兒少法》，儼然已成掩蓋黑暗角落的幫凶，賴政府不該視而不見。

這起性侵案源於2022年7月，有女童遭在園內任教的園長之子毛畯珅猥褻，警方獲報後，媒體第一時間即掌握訊息，但在《兒少法》「不得揭露足以識別兒少身分資訊」約束下，只能以「北部某幼兒園」帶過；加上當時柯市府教育局消極以對，家長渾然不知孩子身陷狼窟。直至隔年7月，又有女童反映私處遭碰觸，檢警獲報搜索幼兒園及毛男住家後，起出600多部幼童性影像，追查後粗估至少有20人遭性侵、猥褻或拍攝不雅影片。

行政部門的應作為而不作為當然有嚴重疏失，但令人更不解的是，為何嫌犯及幼兒園名稱直到今年才被揭露？媒體明知幼兒園存在性侵事件，為何只能袖手旁觀？

其實，不是媒體怠惰，而是實務上只要報導類似案件，就算只露出犯嫌姓氏，經常就會被依違反《兒少法》開罰15萬；久而久之，「不想被罰就別報導」成了媒體的自保守則。這種幾近「制度殺人」的法規，甚已引發英國媒體BBC關注，於近日大篇幅專題報導，唯獨我國行政與立法部門仍在繼續裝睡。

兒少法，多少邪惡假汝之名以行？當一部號稱保障兒童及少年權益的法規，反過來成為侵害權益的保護傘，這套既粗糙又偽善的惡法，是該出手修正了。