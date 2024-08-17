巴黎奧運會落下帷幕，大陸以40金的成績與美國並列金牌榜第一，但因銀牌和銅牌較少，所以總成績屈居亞軍。不甘心的大陸網友在網路上玩哏，說其實應該算上香港的2面金牌及台灣的2面金牌，這樣總數就是44面金牌，從而成為無可爭議的第一。

很多人譏笑大陸網友這種自欺欺人的作法，許多台灣人更是不認可被大陸吃豆腐，因為對很多台灣人來說，台灣是台灣，大陸是大陸，羽毛球男雙決賽之所以能引起台灣社會巨大關注，當然也是因為台灣人希望在場上看到台灣選手打敗大陸選手那一幕。而當麟洋配順利奪金，網路上更是充斥國旗歌奏響的影片，尤其是場上齊唱「青天白日滿地紅」的那一段。並不是這些人真的喜歡國旗歌，現場影片也能看出大部分人記不住歌詞，只會跟唱最後那一句，但這並不妨礙在那一刻台灣人的主體意識再度得到了昇華。

立法委員翁曉玲讚許這是「台灣之光、中國人的驕傲」，立即遭綠營圍剿，有意思的是，獲得金牌的王齊麟，他的父親在慶祝會場脫口而出這是「炎黃子孫的榮耀」，也讓原本慶祝的「青鳥」一時不知所措，不知道該不該出征。事實上，無論是翁曉玲還是王齊麟父親，不過都是按照老派的認知，也是十年或更早以前全台灣的廣泛共識，但如今卻很不討喜。曾幾何時，包括台灣在內的華人圈都在熱切討論21世紀是中國人的世紀，期待中華民族能實現復興，無論是台灣還是香港及中國大陸，都在經濟社會的快速發展上升階段，意識形態之爭被暫時放在一邊，實現經濟騰飛和國力壯大才是當務之急。

若是按照那時候的認知，中國當然是44面金牌，大陸香港台灣一起算才是理所應當，大陸民眾會為台灣選手的上場加油助威，台灣觀眾也會為大陸的奪金而感到與有榮焉。可惜這種美好的時代已然過去，台灣社會幾乎不會關注任何一場大陸選手出賽的比賽，而大陸民眾也不太在意台灣運動員的比賽進展，除非兩岸選手出現在同一賽事，而這種場景也頗為微妙，雙方也都在暗中較勁。兩岸的敵意氛圍早已突破政治層面，而進入到民間，這在本屆奧運會上明顯體現，超過了東京奧運，更超越倫敦奧運和北京奧運，可見這是一個不斷上升的敵意螺旋。

形成鮮明對比的是，賽場上的運動員反而沒有受到場外干擾，無論是大陸選手還是台灣選手奪金，雙方運動員其實都能友善相處，頒獎典禮上經常看到兩岸運動員有說有笑，這也證明奧運賽場確實是一個展現友誼的舞台。事實上，這不僅是運動精神的體現，兩岸體育交流的緊密程度始終處於一種較高水準，在兩岸各領域交流中都處於領先狀態，兩岸民間的敵意還不至於衝擊這一局面。

這也提醒我們，許多敵意確實是人為干預產生的，並非天然存在，奧運賽場外出現的這種不正常狀態應該被有意識地摒棄，兩岸民間都應該反思網路上廣泛存在的這些戾氣，以運動場上的友誼為契機，逐步累積善意，這才可能回歸中華民族原本應有的團結向上氣質。