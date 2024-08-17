柯文哲和民眾黨陷入「木可門」的一團爛帳，政黨形象一落千丈。綠營不斷猛攻柯文哲，希望能將「小草」變成「青鳥」，相形之下，國民黨就顯得極為尷尬，因為立法院九月開議能延續上會期的合作，對於「木可門」既不敢罵，也挺不下去，完全拿不出任何態度和對策。

日前國民黨中常委餐敘時，有中常委要求黨中央約束議員不可再攻擊柯文哲，否則將瓦解2026、2028年藍白合的可能。結果遭鍾小平反嗆，「忘了是誰撕毀藍白合6點協議的仇恨嗎？」游淑慧則說，難道為了藍白政治合作，就要把百億容積送給財團嗎？

國民黨主席朱立倫說，兩黨在立法院還有很多重要議題要攜手合作，所以希望柯文哲能順利度過這次危機。這番明顯是示好的話，結果柯文哲卻回說，「政治人物場面話都會講，對我們來講我們的問題我們自己解決」，完全不留給國民黨任何情面。

面對柯文哲和民眾黨的崩跌，國民黨主流的態度是擔憂的，馬英九基金會執行長蕭旭岑就認為，柯文哲重傷對國民黨絕對不是好事，會讓藍白在之後選舉合作的機率降低，如果2028柯文哲又出來選，賴清德就又能坐收漁利。

這樣的邏輯看似有一定的道理，但如果柯文哲不傷，難道2028就不會出來選嗎？藍白就會比較好談合作嗎？如果柯文哲和民眾黨一直維持20％左右的支持率，國民黨2026年「九合一」就要任人宰割，重演一次去年的戲碼，如今至少2026年單純許多。

國民黨其實一直無法釐清的是，柯文哲和民眾黨究竟算不算「友黨」？從柯文哲不斷以高姿態講「DNA不同」和洗臉朱立倫來看，顯示沒有把國民黨當成友黨。那兩黨的合作就是理念的結合還是利益的結合？如果是利益的結合，有沒有一個理性、合理的分贓模式，讓結合能夠穩定的繼續？如果都沒有的話，這樣的合作必然難以持久，分手只是遲早的事，國民黨的姿態越低，柯文哲就越仗勢凌人。

既然委屈也未必能求全，國民黨何妨以平常心看待，不刻意落井下石，也不用刻意維護，該怎樣就怎樣。至於立法院和2026、2028的合作，只有國民黨變得強，才會有更大的主導權跟可能性。

綠營普遍認為，因為國民黨對年輕選票缺乏吸引力，只要柯文哲垮了必然是綠營獲利，甚至連不少藍營人士也有這種失敗主義的想法。但柯文哲長期站在民進黨的對立面，小草相當程度也對民進黨反感，「塔綠班」一詞喊得最兇的是民眾黨支持者。如果小草真的離開柯文哲，未必就一定會變成「青鳥」，但若國民黨什麼都不做，小草也別無選擇。

國民黨不應該糾結在合作的本身，而應該試著提出合作的價值和理想，有了論述才能吸引年輕和中間選民的支持，也才能取得道德的高點和主導合作。而重中之重就是立法院黨團的改變，上會期的整體表現簡直慘不忍睹，花東條例、選罷法完全沒有經過思考就喊打喊殺，最終無疾而終。這種品質的「藍白合」，真的不如不合。

（作者為資深媒體人）