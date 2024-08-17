紐約時報8月10日分布一份8月5日至9日，針對三個關鍵搖擺州：密西根州、賓州、威斯康辛州1973名可能選民所作民調，結果顯示民主黨的賀錦麗均以50%比46%領先共和黨的川普。雖然該數字仍然在誤差範圍內，但與拜登未退選的民調相比，民主黨支持度的民調已經翻轉，可見賀錦麗勝選的後勢看好。為何民主黨的選情會翻轉？

首先，是拜登退選後的民主黨大團結。拜登未退選前，民主黨陣營呈現勸退與反勸退的分裂狀態，致使士氣低落。拜登退選並發表聲明支持賀錦麗接棒後，黨內有影響力的州長及國會議員紛紛表態支持，原本態度不明的前總統歐巴馬也表達支持，再加上賀錦麗在7月底8月初5天的黨代表虛擬投票中取得99%的支持，8月5日正式成為總統候選人。這不僅帶動該黨支持者的熱情，也讓中間選民感到新氣象，難怪有超過6成首次政治捐款者！

其次，是副手明尼蘇達州長華茲發揮綠葉的作用，這位被定位為鄰家大叔的副總統候選人，未成為副手前就已經以川普與范斯都是「怪咖」的說法打響名號，再加上擔任國會議員、州長前的24年國民兵、高中老師與足球教練的經歷，比同樣是鄉村小孩背景卻讀名校的范斯更接地氣。尤其是華茲更擅長以簡單語言與選民溝通，因反禁墮胎而引用一句金色法則「管好你自己的事」，現已被製作成T恤，在網路上熱賣。

第三，范斯2021年羞辱結婚沒小孩的女性為「沒孩子的養貓女士」的談話，近期被媒體重播引發不少反彈，還得勞駕川普以范斯是看重家庭的人之說詞來滅火。范斯不但沒為因中西部出身為川普來加分，反而因失言扣分。川普刻意失言也減分不少，包括質疑賀錦麗原是印度裔，怎麼突然變成黑人；誣指民主黨造勢人數爆棚是AI合成的；攻擊賀錦麗是笨蛋等。初選對手海麗對此勸告川普專注經濟與移民政策，因主打種族、造勢人數、笨蛋等議題，不會勝選。

當然，賀錦麗不是沒有弱點，30年前在競選舊金山地區檢察官前，曾與年長她30歲已分居的前舊金山市長布朗交往，被視為是靠特殊關係進入政界；被拜登賦予從源頭解決非法移民問題之責，不僅沒交出成績單，甚至連美墨邊界也未造訪而備受批評，再加上通膨問題，被紐時及華郵質疑怯於接受專訪說明政策，以及9月10日的辯論表現，都可能成為其勝選的障礙。

至於副手華茲則陷入謊稱擔任國民兵期間曾赴戰場作戰，以及是否得知所屬部隊將被派往伊拉克而提前退伍的疑雲，若對華茲有說謊及臨陣脫逃的質疑普遍被選民認定有根據，也不利民主黨勝選。今距投票日尚有80天，隨時可能出現新的變數影響結果。現階段民主黨勝選的氣勢在上升，共和黨勝選的機率在下降，未來那組人馬犯的錯少，就能成為最終的勝選者。

（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）