本屆巴黎奧運結束後，政府宣布將加速成立「體育暨運動發展部」。在此之前，我國政府或可先借鏡本屆奧運當中，有一個不太受到注意但非常值得台灣學習的小國：荷蘭。

荷蘭是本屆奧運獲得獎牌數排名第六的「運動大國」，超越人口更多的英國與德國。在奧運期間，筆者剛好在荷蘭與該國的運動社會科學中心合作，考察荷蘭為何能夠在許多運動項目皆能有傑出表現，其中一個重要的觀察，便是運動社團俱樂部與場館的普設性策略，格外重視運動俱樂部的普及與發揮社會功能，重視公共空間運動與健身的建置，游泳場館的建置與防溺教育的徹底落實。

除了國家運動訓練中心，荷蘭的運動社會科學研究中心也發揮重要功用。該中心是荷蘭唯一獨立的非營利性研究機構，專責從事基礎的、以實踐為重點的運動政策主題研究，並協助監督荷蘭運動部門的發展。該中心的年度預算為400萬歐元，預算半數由荷蘭「健康、福利和運動部」的機構撥款資助，目前正進行的調研主題包括運動贊助、如何提升運動參與、政府和民營企業投資運動賽事、運動產業財務狀況如何發展、支援當局制定運動及衛生政策、學校運動發展與戶外健身、提升體育運動文化、研究培養精英運動員等。

以上這些重大課題，正是先進運動國家荷蘭正在關心的發展方向，非常值得台灣參考。尤其，目前正值我國發展建置「體育暨運動發展部」時期，從荷蘭推動運動政策的經驗來看，背後擁有一個類似於「智庫」的角色是功不可沒。尤其，一個國家的運動文化與制度的養成，絕非一朝一夕就可完成，政府應先藉由了解先進國家的發展模式，才可避免不必要的盲目摸索，因而浪費更多時間與資源。

值得注意的是，荷蘭的運動部還加上「健康」、「社福」兩個元素，並配合健身的運動社團把餅做大，賴政府或許可以深入探討這套模式，例如將體育、運動結合銀髮的長照機構，讓體育運動的政策效益得以拓展至更多社會層面。

最重要的是，期待未來新的運動部長能深入了解，為何人口只有約1900萬的荷蘭，在歷來的夏季及冬季奧運成績都能比許多大國或人口更多的國家更優異，且幾乎所有賽事項目都能派出選手參與。畢竟，台灣與荷蘭土地面積類似，人口數量也差不多，但對方卻能發展成運動強國與良好的運動教育及訓練環境，確實非常值得我們參考。

（作者為國立台灣體育運動大學通識教育中心主任）