隨著四年一度的奧運比賽，賽事轉播爭議又鬧上檯面了。這次是沒有參與轉播的無線三台、代表有線電視頻道的衛星廣播電視公會，及有線電視系統的有線寬頻產業協會連袂發出聲明，呼籲政府應作莊取得全平台轉播權（all rights），再分配給所有業者，讓民眾可從自家電視機看到完整賽事。

目前透過家中電視機收視的平台，主要為有線電視及中華電信MOD，無線電視台則可透過有線電視的必載收看。MOD的200萬訂戶本就可收看愛爾達頻道，無須另外付費；447萬有線電視用戶雖不能從電視機中觀看所有賽事，但可收看必載公視及華視頻道之210小時奧運比賽。若跳脫電視機載具，民眾可連網至中華電信HamiVideo網站，免費點選所有賽事轉播，不會有看不到的問題。不能免費看奧運的民眾應只局限於不會上網者，NCC資料顯示占台灣人口的13.74％。

今年第一季的資料顯示，有線電視普及率僅剩48.23％，即使授權有線電視業者，也只能滿足不到5成的家戶。同時，NCC 112年傳播市場調查指出，台灣民眾觀看YouTube的比例已近7成，亦有2成人口付費訂閱OTT服務。這意味著有線電視不再獨大，僅為多頻道視訊平台（或稱付費電視）的一種。消費者亦非全然駐守在電視機前，「授權有線電視業者等於全民收看」這樣的說法欠缺說服力。並且，有線電視用戶亦是付費訂閱，何來免費之說？

至於有線電視為何無法取得授權？各方說法不一，或可從愛爾達與有線電視的歷次爭議看出端倪：授權金談不攏。授權金本是商業價值的估算，「青菜蘿蔔各有所愛」，雙方認定價值未必一致，政府不宜介入。惟有相當事證顯示愛爾達利用獨家轉播權，阻撓同業合理取得授權，即違反公平法，公平會才應調查。

那政府增加補助讓有線電視也取得授權呢？嚴格來說，補助欠缺法理依據：無線電視被界定為公共傳播，但有線電視僅為付費電視的一種，不具公共性。且有線電視普及率逐年下滑，政府已無法透過此平台滿足絕大多數人需求，這也是我8年後再度為文奧運轉播權，打臉自己的原因。

同時，若政府拿出5億取得轉播權，也並非所有頻道都能雨露均霑，轉播所有賽事，還是會受到各類平台時數限制，屆時如何分配時數及賽程，恐怕會讓政府傷透腦筋。

台灣體壇近年來發光發熱，逐漸培養出關注賽事人口，過去被認為沒有收視率的奧運、世足也掀起了熱潮，但有線電視卻未能吃到這收視紅利，在訂閱及收視已疲軟的窘局下更顯失落。

遙想當年，有線電視曾大殺四方，無線電視虧損，哀求數位化後附頻亦要必載，深怕被放逐在有線電視高牆外。物換星移，電視台現竟要政府斥資購買轉播權，再加上政府標案已逐漸取代廣告收入，有線電視已快要變成另類「公共電視」，這毋寧是這產業的悲哀。

相較於政府補助轉播此飲鴆止渴解方，我主張鬆綁有線電視的不當管制，如費率審議、定頻制度、頻道上下架核可、黨政軍條款及1/3結合上限等，另通過《媒體議價法》，讓活水注入有線電視，健全商業機制。在NCC換屆審議之際，我誠摯希望被提名委員能全面思考有線電視的管制問題，並向社會說明其管制理念，以俾上任後落實。

愛爾達深耕運動賽事轉播16年有成，形成MOD與有線電視差異化的賣點。有線電視業者何妨視其為砥礪自己的競爭對手，未來在法規立足點平等下，公平博弈。

（作者為元智大學資訊管理學系教授）