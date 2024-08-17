巴黎奧運雖落幕，激情仍在兩岸輿論蕩漾。大陸代表團創下僅次於2008北京奧運最好成績，中華台北也斬獲2金5銅，為史上第三佳績。兩岸敏感政治問題依然發酵，但僅限於場外，場內運動員仍然秉持奧運友好互動的精神，共同譜寫炎黃子孫的榮耀。

台灣認同 連結中國認同

兩岸因歷史糾結和既有政治分歧，政治爭議涉入奧運、亞運等國際賽事幾乎是常態，關鍵在於政治風波能否妥善管控、如何巧妙化解、甚至轉危為機，最終令「融合」的善意阻止「撕裂」的惡意，才是考驗兩岸執政者，尤其是大陸對台決策者政治智慧與藝術的重要課題。

本屆巴黎奧運的羽球男雙決賽前夕，爆出若干應援品不符合奧會模式，因而被保全沒收，或遭大陸人士搶走的突發狀況，但當「麟洋配」以21：17勝出大陸「梁王配」，與國旗歌旋律相同的奧會歌響起，兩岸民眾喜悅之情已蓋過政治爭議。拳擊女將林郁婷參賽資格遭俄羅斯主導的國際拳聯質疑，甚至拿到聯合國炒作，台灣社會則一致對外，力挺林郁婷，最後「台灣女兒」終於奪冠。

林郁婷受到俄方與親俄國家不公正指控，台灣社會能夠團結一致，這是一種自我認同的力量，這種情感無關統獨。譬如台灣非常熱門的高中籃球聯賽，今年由南山高中與光復高中爭霸，這場冠亞軍之戰，南山與光復高中學生支持自己的學校，甚至相互對立，這也是一種自我認同。大陸對台灣的自我認同不僅應予理解，更應該思考如何讓其與中華民族意識、中國人認同產生連結。

依照大陸對台政策邏輯，台灣選手自然是中國人，當林郁婷遇到不公對待時，以事實為依據、以規則為準繩，大陸完全可以站出來聲援。林郁婷在巴黎奧運前，已3次參加世界拳擊錦標賽並2次奪冠，並在去年杭州亞運奪冠，而杭州亞運是巴黎奧運的入圍賽。換言之，林郁婷的參賽資格完全合法。

如果說林郁婷被俄方質疑，只是停留在體壇糾紛層面，由中華奧會據理力爭即可，但俄方拿上聯合國安理會，操作為國際政治議題，性質就起了變化，也超出了中華奧會能力範圍。固然，北京與俄羅斯政治、外交關係融洽，但從中東問題到俄烏戰爭，陸方對俄羅斯的行為也非照單全收，而是基於公正、持平立場做出適當的回應。

大陸聲援 讓台灣人有感

因此，當林郁婷風波被操作為國際政治問題時，大陸若能依據是非曲直、立足中華民族為林郁婷發聲，捍衛其參賽權與聲譽，駁斥各種謠言與攻擊，難道不正是宣示「為台灣同胞提供堅強後盾」最佳契機嗎？

長期以來北京對台論述，都強調「台灣人是中國人」、「祖國是台灣同胞後盾」、「統一後台灣同胞腰桿更直」等，希望增進台灣民眾對大陸的認同感。同時，大陸外交部門、駐外使館也將領事保護範圍擴大至海外台灣人，讓台灣民眾在海外遇險時，能得到陸方及時的支援。雖然在具體實施過程中，往往因捲入兩岸政治糾紛而失焦，陷入所謂「認知作戰」、「宣傳統戰」風波之中，初衷與美意遭到扭曲，但瑕不掩瑜，「兩岸一家人」政策持之以恆，台灣人必有感。

林郁婷風波發生後，民進黨政府國安單位懷疑，網路上詆毀林郁婷言論背後，有網軍操作痕跡，試圖連結到政治陰謀。其實，俄羅斯在聯合國並未點名林郁婷，大陸沒必要在國際場合回應，令事態複雜化。但如果陸方透過兩岸奧會管道，向巴黎奧運奪牌的台灣運動員表達祝賀，並稱讚林郁婷不畏輿論壓力摘金，應會讓台灣民眾有感。

大陸領導人習近平在今年「馬習二會」上，強調兩岸青年要多交流，兩岸奧運健兒應作為青年交流的典範，陸方如能自信、包容、大氣向林郁婷致以祝賀與問候，當可增進兩岸青年情感連結，走向心靈契合。