近期我國「港福洋266號」及「富申號」兩艘漁船接連遭日本海保廳以越界捕魚為由扣押，台日重疊專屬經濟區（EEZ）問題再浮上檯面。近年，台灣近海漁業資源日益枯竭，漁民為生計須往更遠的漁場作業，動輒超過我國公告的「暫定執法線」，進入台日重疊EEZ，稍有不慎即可能被日本安保船追緝罰款。

遇日則退 漁民怨懟

釣魚台周邊海域漁業資源豐富，有國人常食用的鯖魚、旗魚、鬼頭刀與高經濟價值的黑鮪魚等，為宜蘭南方澳漁民的重要漁獲來源。2013年4月，台、日歷經17次漁業談判，簽署《台日漁業協議》，為台灣漁民取回北緯27度以南的釣魚台周邊海域的重要傳統漁場。「暫定執法線」雖是海巡、漁業署公布的護漁界線，但不是台、日重疊EEZ的楚河漢界，漁民作業對此心裡有底，但時有延繩釣漁具因洋流漂過界或追捕價值不菲的魚群越出「暫定執法線」或《台日漁業協議》所畫定的線界問題。

依據《台日漁業協議》設置「台日漁業委員會」，除新冠疫情期間外，每年輪流在台北與東京召開，進行漁船作業規則協商，但如何有效解決前述捕撈實務衍生的問題，始終無法在「台日友好」氛圍下妥協，以排除各自法令對對方的漁船進行扣捕，形同我方的EEZ遭日方限縮在「暫定執法線」內，止步於自家門前的台灣漁民動輒得咎，感嘆漁權為「台日友好」犧牲，望洋興嘆。

此外，宜蘭、花蓮以東與日本八重山以南形成的90度夾角海域及沖之鳥海域亦為台日漁事糾紛的熱點，但日方不願與我方就此協商。在台日重疊EEZ及沖之鳥礁周邊爭議海域，日方公務船驅趕或扣捕我方漁船時有所聞，民進黨政府皆低調處理，或要漁民認罰了事，明顯與馬政府存在溫度差，使國人感受到民進黨政府「遇日則退」的外交慣性，漁民心生怨懟。

日本應對大陸科學船在沖之鳥礁海域的調查活動或漁船的「越界捕魚」，以抗議為主，對台灣漁船卻由海上保安廳強力取締，2016年屏東琉球籍漁船「東聖吉16號」在沖之鳥礁遭日本海上保安廳公務船扣船裁罰，國人應不健忘。日本吃軟怕硬，屢屢取締我方漁船，反映日本對台灣的高傲態度，與國人的對日友好形成強烈反差。

2012年野田內閣「國有化」釣魚台後，大陸即將釣島巡護常態化，日本雖不改拒絕承認釣島存在主權爭端的立場，但亦無法否認中日共同存在於釣魚台周邊海域的新現狀。如何使雙方在此海域不致發生「不測事態」成為中日外交對話的焦點之一，雙方合意建構「海空聯絡機制」。

中日過招 台邊緣化

對於中日在釣島頻頻出招，過去蔡政府隔岸觀火，認為日本在釣島的作為是衝著北京而來，無須採取行動反制，僅制式的以外交部聲明回應，不僅淪為紙上談兵，使台灣在釣島爭端漸趨邊緣化。北京通過《海警法》，「以法促談」推進海上執法合作，共建治理新秩序，但蔡政府因應之道卻是責成海巡署船艦塗裝加上「TAIWAN」標示，強化「灰色地帶衝突」的應對，但此畫蛇添足的字樣無助於我方在釣島的存在感，平添兩岸的不信任感與意識形態干擾。在釣魚台波瀾再起之際，「TAIWAN」僅意在大內宣，無關維權、護漁。

國人對日本極為友善，此在東亞域內少見，台灣更不論藍、綠誰主政權，皆重視台日關係，而民進黨政府在外交及兩岸政策上更採取「親美日、遠中國」的立場。但對日關係上，8年多來不僅換不到日本對我國希望在「台日漁業委員會」後續談判，以解決日本八重山南面與台灣東部之間重疊海域的雙方漁業問題，更無視中華民國的釣魚台列嶼主權與EEZ主張，片面執法取締我方漁船。

對日隱忍、退讓不但無法有效解決台、日間的漁權爭議，維護我漁民的合法權益，更可能使台日友好在類似的海域糾紛中質變，損及台日關係。釣魚台列嶼為台灣的屬島，捍衛釣魚台即是捍衛台灣主權，賴清德政府不能作壁上觀，事不關己的結果將使台灣淪為釣島爭端中最大輸家，亦難以確保我漁民在協議海域的作業權益。