本週日即是中元節，許多公司行號、銀行農會選在本週最後一個上班日的週五午後做普度祭拜。中元普渡是中華民俗中特別濟苦慈愛的展現，民家、商號會備妥大量食物、飲品、香金、紙錢祭拜犒慰無主的孤魂野鬼，讓這些無主孤魂野鬼們也能饗宴一餐人間美食，感受人世間的有愛與溫情。

同時，商號們又常將這些祭拜過陰間孤魂後的餐食、飲品，分送給人間鰥寡孤獨病疾的弱勢家庭，讓他們也能從分食祭品中稍解生活物資的缺乏。因此中元普渡祭品的量都會特別豐盛，因而祭拜常用的白米、餅乾、泡麵、肉製罐頭、八寶粥、飲料在中元節的這一檔期都會特別的優惠，以刺激商家行號願意在中元普渡時買更多的祭品。

許商家門前供桌上，擺的中元祭品就像一座座小山一般高，商家行號「捨得」買大量的中元祭品，既祭陰間孤魂也濟孤苦人家，更博得外在慈悲美名與內在自我安慰，以求陰間孤魂的保佑並集人間眾生的感謝，期望順遂平安、賺大錢，因而祭品和紙錢的量似乎一年、一年增長。

然而，要將祭拜陰間孤魂後的白米、餅乾、泡麵、肉製罐頭、八寶粥、飲料分送孤苦或自行留用都相對簡單，但大量的紙錢要焚燒就相當困擾。在門前焚燒大量紙錢，不但容易造成意外火災，也容易造成空氣汙染及其他公安事件，更重要的是大量無法循環利用資源的銷毀。因此，在減少火災意外與空氣汙染上，政府極力提出金紙統一集中代燒，在減少資源無法循環利用上，政府也極力倡導金紙減量。然而金紙減量的成效似乎在傳統中元祭品、紙錢越多，越能得到陰間孤魂的保佑一般，其成效並不好。

只是隨時代的進步，在人間購買商品已幾乎進步到無紙化，拿紙鈔直接付款的人越來越少，大部分民眾的支付方式都已改成信用卡或電子支付。尤其在電子支付特別發達的大陸地區，就有許多商家已不收現金，甚至路邊要買瓶礦泉水、買根烤香腸，都需要以電子支付才能成交，也就是說拿紙鈔在市面買不到水解渴、香腸解飢。

或許政府可以時代進步讓購物支付進化為題，促成民間廟宇、商家行號、個人家庭轉念，將要普渡陰間眾孤魂的紙錢的額度捐做社會公益，就當作是要給陰間孤魂的紙鈔儲值在慈善公益的電子支付中，並將副本燒給受予孤魂收執，並以無紙本支付方式取代紙錢。

如此一來，必能減少大量紙質資源的使用，而社會公益的捐款可以幫助人間孤苦貧困病疾弱勢者，且社會公益捐款也可以當作是公司行號和個人家庭減稅的證明，做到一舉三得的重大社會效益。

中元普渡是中華民俗中特別濟苦慈愛的展現，既是普渡陰間孤魂，也幫助世間弱勢苦難人，不僅公司行號與個人家庭能求心安，也實際能夠幫助貧困家庭。若在燒紙錢上能夠更與時俱進的重視環保，以公益儲值支付概念來減少紙本資源的消耗，在轉念之間，或許會讓我們的中元普渡更具傳統與新時代的意義。

（作者為空大講師）

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