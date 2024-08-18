當公務員待遇偏低時，為維持基本生活與開銷，就會出現各種巧立名目的陋規，甚至索賄、貪汙。提高公務員待遇，似可遏止這種歪風，但對貪得無厭的人而言，幾乎毫無用處，因此還要配以嚴懲制度，才能產生「養廉」的效果。

1949年政府播遷來台，大家生活都很困難。我們住家房子只有4、5坪大，要住5個人，所以我們就加蓋所謂的違章建築，但警察會査，因此必須向管區警員送錢。

以高薪遏止官員貪汙

有次我看到母親送錢給管區警員，那位警員收了錢就放進上衣口袋裡，然後有點不好意思地說：「孩子太多了，沒辦法。」我們當時很同情他，一點都沒有認為他是貪汙的壞警察。

落後地區，官員待遇偏低，甚至到了生活困難的窘境時，貪汙自不能免，因此乃有高薪養廉的政策出現。最明顯的例子，就是新加坡。

我在擔任財政部關務署署長時，曾去星國訪問，該國關務首長的薪水，是我的4倍。新加坡政府一向認為部長級官員應向私人企業的最高薪看齊，一來可以延攬優秀人才二來可以養廉。

發津貼效果有限

但過高的薪水也引起民眾反感，新加坡政府乃決定自2010年5月，部長級以上官員的薪水平均減少三分之一，不過減少後的薪資，仍列世界前茅，如星國總理年薪，即為美國歐巴馬總統的4倍。新加坡政府的清廉度，世界排名都是前幾名，高薪養廉應是重要原因之一。

高薪養廉的觀念，也普遍在台灣實施。許多容易貪汙的敏感機關，都有不同程度的津貼，例如司法機關、調查局、海關、稅捐機關，在薪水之外，都另發有不同名目的津貼，但津貼有限，與新加坡相比，差距甚大，故效果有限。

「壞人有獎」令人反感

民國57年，政府成立「 賦稅改革委員會 」，請中央研究院院士、美國康乃爾大學經濟系系主任劉大中博士為主任委員，當時就曾提出滿高的「稅務津貼」以達高薪養廉的建議。但外界反感甚大，認為會貪汙就有津貼拿，似乎是壞人有獎，最後七折八扣，稅務津貼是發了，但金額有限，起不了高薪養廉的效果。

對某些容易貪汙的敏感職位，以高薪養廉的理由，發給津貼，確實有「壞人有獎」的感覺，最好全體公務員都加薪。但在國家財政不許可時，「壞人有獎」也是許多國家曾經不得已使用過的方法。

高薪養廉的觀念，自古就有。我國古代官員待遇多數偏低，例如在清朝，相當現在部長級的一品官，月薪只有十幾兩銀子，其他官員薪俸之低就可想而知。薪俸太低，維持基本生活都有問題，然而不少官員卻生活奢侈，原因就是貪汙或類似貪汙的陋規甚多。

嚴懲與高薪並用

高薪養廉對願意奉公守法度日的公務員比較有用，對貪得無厭的人而言，幾乎毫無用處，因此還要配以嚴懲的制度，才能產生「養廉」的效果。我國訂有「貪汙治罪條例」，貪汙最高可判處無期徒刑或10年以上有期徒刑，罰則難謂不重。

負責肅貪的機關，除檢察官、法務部調查局及設在各機關內的政風處之外，後又在法務部下成立了廉政署，洋洋大觀，但台灣上至總統，下至基層公務員，仍然貪汙盛行。

貪汙治罪條例規定有調查、追訴或審判職務的人員貪汙時，加重其刑責至二分之一，但檢調人員及法官貪汙者，仍時有所聞。

錢沒有人不愛的，高薪及嚴懲雖有改善貪汙之效，但人類罪性不除，貪汙就不會絕跡。因此在高薪及嚴懲之外，心靈教育的加強及建立正確的人生價值觀，對減少貪汙或許也有些助益。

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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