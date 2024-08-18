隨著奧運結束，中華隊的表現優異，在媒體大篇幅的報導中，那一個熟悉的「台灣第一」的光榮感又回來了！

海峽兩岸由於特殊的地緣關係與歷史因素，一直處於分治競合、時緊時鬆的特殊關係。但因兩岸實力差距逐漸拉大，這使得台灣已無法像以往一樣，過度依賴某一國家的支持來維持兩岸現狀，更不能依據片面的政治外交與法律主張來處理兩岸關係。

國民黨執政時因雙方的善意，北京方面默許、也間接接受台方有關海峽中線和禁限制水域的主張。然而蔡英文執政後以「抗中仇中」累積政治資本，並且搭上了「美中對抗」的失速列車，對美國的要求言聽計從、百依百順，這不僅打破了兩岸過去所營造的善意模糊，更激發了大陸鷹派的民族大義，導致兩岸關係劍拔弩張，成了國際媒體眼中最容易引發第三次世界大戰的導火線。

賴清德繼任以後，無思降溫減少兩岸敵意，所言所行卻更往獨台靠攏。一個領導人所能做出最愚蠢的事，就是把戰爭與貧窮留給下一代。戰爭在本質上與一些宗教無異，都必須絕對的排他，忠誠，服從，鼓吹愛國情操與自我奉獻。愛國主義可以麻醉施政的腐敗、轉移人民的焦點，在民粹的激情中，每個狂熱的支持者都會義無反顧，神聖地獻身。

正如同奧運奪金能夠凝聚台灣人的「感情與夢想」，提升台灣人的「光榮與驕傲」，可以讓台灣人民在缺電缺水，萬物齊漲的困境中，暫時忘卻煩惱，享受那「台灣第一」的光榮與驕傲感。

無怪乎賴清德總統不僅下令派出F16戰機伴飛，更在奧運期間每日發文。因為當民眾沉浸在運動選手為國爭光的氛圍中，對執政者的認同感也會攀升。然而兩岸的兵凶戰危，依舊無解。

因此我對任何形式的愛國主義與宗教運動都不置可否。一個真正成熟進步的社會，每個人都必須在集體無法自拔的激情之中，保留一點清醒。

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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