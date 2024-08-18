2024年7月24日，美國國會以極高的禮遇迎來了被國際刑事法院（International Criminal Court,ICC）要通緝的戰爭罪犯——以色列總理尼坦雅胡。這是尼坦雅胡第4次到美國國會發表演講，次數比二戰英國首相邱吉爾還多一次。

尼坦雅胡這次來是在以色列進行大肆屠殺迦薩人民近10個月之後，受共和黨眾議院長強生及民主黨參院領袖舒默的邀請來國會演講。一個戰爭罪犯可以到美國國會大剌剌的給一個長達55分鐘的演講，還可以召集到參眾兩院幾乎所有的共和黨議員（肯塔基眾議員Thomas Massie是唯一沒有出席的）及近半數的民主黨議員到場聆聽，這是史無前例的。

在這冗長的演講中，所有的共和黨議員及一些民主黨議員在尼坦雅胡說謊及羞辱場外抗議群眾時，不僅沒有抗議，還起立歡呼及鼓掌高達58次。在7月24日這天，在這所謂代表人民的民主殿堂裡，這些被人民選出的代表竟對一個被世界大多數國家公認的戰爭罪犯如此尊崇。我不禁要問，美國國會怎麼了？

國會有反對的聲音嗎？

當然有。主要是來自於民主黨內對尼坦雅胡或對拜登中東政策不滿的議員。這次民主黨議員中有28名參議員及100名眾議員沒有出席，數目遠超過2015年尼坦雅胡在國會演講抨擊歐巴馬的伊朗核協議沒有出席的人數（58人）。因選票考量而出席的民主黨議員中，也有很多議員表現的相當淡漠。唯一用行動表達了抗議的是一位密西根的眾議員，拉希達•塔里布（Rashida Tlaib）。塔里布是國會裡唯一的巴勒斯坦裔的議員。她那天戴了黑白格子巴勒斯坦頭巾，並高舉著一個牌子，一面寫著「戰爭罪犯」（WAR CRIMINAL）, 另 一面則寫著「種族滅絕罪」（GUILTY OF GENOCIDE）。塔里布表示她的出席是要讓國會正視巴勒斯坦人的存在。當她看到一個在巴勒斯坦進行種族滅絕的人會得到國會的同仁支持用美國的武器殺戮自己的同胞，她不能保持沉默，她要告訴世人，巴勒斯坦人的存在是不能被抹滅的。

在共和黨裡唯一沒有出席的是肯塔基州的眾議員Thomas Massie，他認為國會邀請尼坦雅胡只是為幫助尼坦雅胡挽救他在以色列國內及國際的聲望，而他不願成為這場戲的道具，所以他不出席。這在共和黨內是非常不尋常的。

民眾的抗議

在國會場外，數以千計的抗議者從早到晚包圍了國會山莊，要求解放巴勒斯坦，終止種族滅絕，逮捕尼坦雅胡，停止軍援以色列，迦薩全面停火，釋放人質。抗議群眾來自全國各地，包括穆斯林裔、亞裔、白人、黑人，亦有不少有良知的猶太裔人，以及不滿拜登政府中東政策辭職的前官員等。人質在美的家人也有參與，他們要求立即停火，換回人質。有些抗議者表示在巴以衝突之初，他們還同情以色列的境遇，但隨着目擊到以色列軍隊無區別的殺戮迦薩平民（尤其是兒童），將迦薩淪為廢墟，僥倖存活的居民，也淪為生活在無家可歸，斷糧、斷水、斷電、斷藥，疾病流行的人間煉獄中後，對以色列的同情逐漸消失，願意冒著被逮捕的危險也要和巴勒斯坦人民站在一起。

美國國會為什麼一味的挺以色列？

這次美國國會在接待尼坦雅胡上，有超乎美國總統到國會演講的規格。在尼坦雅胡進入國會之前，眾議院長強生致信給每一位眾議員，警告他們及他們邀請的客人，若在尼坦雅胡演講時，有任何打擾的動作將會被強制移出會場，並予以逮捕。這就是為什麼塔里布在現場只能舉牌而不能發聲的原因。

在過去美國總統發表國情咨文時，往往有反對黨的出聲抗議，而完全沒有遭逮捕的顧慮。2009年歐巴馬在國會發表國情咨文時，被一位共和黨的眾議員叫囂說歐巴馬在說謊。2022年拜登的國情咨文演說時也被一位共和黨的眾議員打斷他的演說。這兩個議員不禮貌的動作除了被同事斥責外，並沒有受到任何懲戒。

我們不禁要問，尼坦雅胡憑什麼受到比美國總統更高的禮遇？

此外，尼坦雅胡的演講對美國顯得非常的高傲自大。他完全不採納拜登希望儘快停火的安排。他來美國的目的不是停火，而是要美國儘快供應以色列武器。還用道德綁架美國說以色列的敵人（哈瑪斯，真主黨，伊朗）就是美國的敵人，以色列的勝利也是美國的勝利。換言之，美國和以色列必須站在一起。美國有義務支援以色列。

此外，他對於美國憲法給予人民的言論自由，嗤之以鼻。他稱在國會外抗議的群眾不過是一群受伊朗資助的白癡。他這番話不僅毫無依據，而且以一個外國人身分對美國人民行使憲法保障的言論自由指手畫腳，他憑什麼？

他滿口謊言，說以軍幾乎沒有在拉法殺死平民。也沒有阻止救援物資進入迦薩。若居民沒有得到救濟，是因為哈瑪斯偷了這些物資。這些謊言也許只有住在另一個星球的人才有可能相信。

像這樣的國家，這樣的領袖，為什麼美國的政客卻對他的逆天行事，對美國予取予求的作風作法不敢忤逆。美國這個世界第一強國，為何被以色列掐著脖子呢？

美國以色列公共事務委員會（American Israel Public Affairs Committee，以下簡稱AIPAC）無可否認的是一個非常有影響力的遊說團體，它徹底的主導了美國的以色列及中東政策。

AIPAC 是什麼樣的遊說團體？

AIPAC 是個親以色列的遊說團體。它有龐大的人脈及資源，在美國是數一數二的。每次選舉它都在民主及共和兩黨投下大量的選舉資金，幫助親以色列的候選人當選。若有旗幟鮮明反以色列的候選人，AIPAC就會投下重金幫助他（或她）的對手，使反以色列的候選人落選。在剛結束密蘇里民主黨初選，Cori Bush，一個鼓吹迦薩立即停火的現任眾議員，就敗給一個受AIPAC 資助的對手。Jamaal Bowman，一個政治立場和Cori Bush相似的民主黨現任眾議員，也在兩個月前遭受同樣命運。AIPAC 藉著它的政治行動委員會（PAC），the United Democracy Project，花了2400萬美元，將此兩人打敗。

到現在為止，AIPAC 也用同樣伎倆打敗它認為反以色列的候選人，且成功率相當高。這也就是為什麼在這麼多民眾抗議以色列對巴勒斯坦人的暴行時，大部分美國國會議員選擇沉默。

這就是美國政治的現實。AIPAC 已成功的收買了國會。這就是為什麼美國國會一味挺以色列的主要原因。

AIPAC 保姆

肯塔基州的眾議員，Thomas Massie 最近在美國名主持人Tucker Carlson的節目談到AIPAC如何控制它資助的美國國會議員。他個人沒有拿AIPAC的錢，但他知道拿AIPAC錢的議員都會被分配到一個所謂「AIPAC person」來與他/她工作，戲稱AIPAC 保姆。議案投票前，議員會徵詢AIPAC保姆的意見來決定怎麼投票。AIPAC也會邀請議員及其家屬免費去以色列參觀、遊玩等。當國會要決定支援以色列經費或軍備時，這些被資助國會議員的支持就順理成章了。AIPAC在這些議員身上的投資就加倍回收了。

美國憲法的立國精神，在於國會應為美國人民利益服務，代表選民的意願。但現在AIPAC對美國國會控制的程度似乎已將美國國會變成為以色列服務，為以色列發聲，這是否與憲法精神背道而馳？

（作者為中美論壇社評論員）

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