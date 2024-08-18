隨著近期大陸軍機是否進入台灣領空的爭議事件，兩岸如何在彼此的治權範圍內進行軍事行動而不引發衝突，成為一個迫在眉睫的重要議題。本文將從國際法與兩岸憲法背景出發，以探討可行的策略進行分析，為兩岸關係的穩定發展提供建議。

《聯合國憲章》第2條第4款明確規定，聯合國會員國「不得威脅或使用武力侵害任何國家的領土完整或政治獨立」，而第2條第3款則強調「以和平方式解決其國際爭端」。根據這一原則，若大陸軍機進入台灣領空且被視為威脅或使用武力，可能會違反國際法中的武力禁止原則。

然而，防空識別區（ADIZ）並不具備國際法效力，僅是各國單方面劃定的空域，用於提前識別和應對潛在威脅。因此，大陸軍機進入台灣ADIZ並不直接違反國際法，但若進一步進入台灣領空，則可能構成違反。這一點在雙方的治權認知上，引發巨大分歧，而這種分歧進一步加劇兩岸的緊張局勢。

從兩岸憲法的視角來看，根據《中華民國憲法》，台灣和大陸，同屬一個中國（中華民國），但實際治權僅涵蓋台澎金馬及外離島地區。因此，大陸軍機進入台灣領空被視為侵犯其治權。然而，根據《中華人民共和國憲法》，台灣是中國領土的一部分，其軍機進入台灣領空並不構成侵犯。

法律層面的分歧導致雙方在軍事行動的合法性上存在根本性差異，成為軍事摩擦頻發的原因之一。解決此類摩擦的關鍵在於，雙方能否找到共同的法律和政治基礎，以避免衝突升級。在瞭解法律背景後，我們接著探討如何避免軍事衝突。

在治權分歧的背景下，兩岸應以建立互信機制為核心，探索有效的談判策略。首先，雙方應通過談判對話，討論並簽訂有關通過領空、海和內水行動的規範，從而減少軍事行動誤判的風險。具體而言，雙方應提前通報進入對方領空、海的行動，並在特定航道或航線上進行，以確保透明度與可控性。

此外，兩岸需建立有效的聯絡機制，如設立熱線和定期舉行論壇會議，這將有助於在緊急情況下迅速溝通，避免誤判和衝突升級。這類機制將為區域和平穩定奠定基礎。

然而，大陸對於兩岸談判的接受度，取決於政治和軍事等多層面的考量。一方面，大陸堅持「一個中國」原則，這是其對台政策的核心，任何談判策略都需在這一框架內進行。另一方面，大陸是否接受建立熱線和定期會議等互信機制，以避免誤判衝突升級，則有待進一步觀察。

對於涉及治權或主權的政治談判，大陸往往採取謹慎態度，傾向於逐步推進，避免一次性解決所有問題。在此背景下，擱置爭議、追求雙贏的策略具有現實意義。兩岸可以通過在經濟、文化和社會領域的加強合作，逐步建立互信。此外，文化交流則是增進兩岸人民理解和互信的有效途徑，為未來的政治和軍事談判創造良好氛圍。

歷史經驗表明，通過靈活的談判策略與建立互信機制，能使雙方在複雜的局勢中，找到穩定共存的方式，進而維護地區的和平穩定。對於台灣而言，重拾主導權並積極參與談判，而非一味聽從區域強權的話語，是確保自身利益的關鍵。

（作者為自由撰稿者）

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