多年以來，空軍每至11月21日，高志航烈士殉國日，都會前往空軍烈士公墓致敬，至今為止，空軍軍官學校校徽上的筧橋徽記，以及校園中毋忘筧橋的青年飛行員銅像，更是所有空軍軍人的光榮印記。

民國26年8月14日傍晚，高志航烈士與初出茅廬的中國空軍第四大隊飛行員們，在杭州筧橋中央航空學校上空，果敢迎戰日本海軍鹿屋航空隊杭州空襲隊9架96式陸上攻擊機，當日擊落兩架，重創兩架，是為八一四空戰大捷，而八一四之後，八一五、八一六，每日都有激烈空戰，沒有幾天，指揮空襲杭州的日軍少佐新田慎一也遭到擊落，震撼了日本海軍，空軍精神也由此建立。

沒有想到，空軍嘉義基地開放參觀，這裡的駐防部隊正是前身為四大隊的第四聯隊，三軍樂儀隊竟然高奏舊日本海軍的《軍艦》進行曲，這首軍歌，當年是日本帝國海軍的象徵，也隨著日軍侵略旗幟而響徹各地，歌詞要發揚皇國光輝，願為天皇效命，讓人當然質疑，我們到底是紀念高志航，還是紀念鹿屋航空隊？

《軍艦》進行曲不是首次在國軍軍營中響起，當年陸軍也曾在儀典中播放，引起軒然大波，事隔多年，民進黨去中國化教育影響更力，國防部不僅毫無反思之意，更力挺該曲是世界著名的進行曲，我就是要演奏，你又如何？這首曲子當然世界聞名，但更伴隨著血腥痛苦的記憶，舊日本海軍曾是日本侵略的鋒利矛頭，在甲午戰爭、日俄戰爭、對日抗戰、太平洋戰爭當中，日本海軍曾轟炸過無數鄰邦土地，在上海四行倉庫前攻擊前進的日軍，正是海軍陸戰隊，國防部一面敬仰抗戰烈士，一面大奏日軍軍樂，難道不是精神分裂？

日本戰敗後，力圖保存戰前的舊軍事傳統，就海軍來說，最明顯的例子莫過於日俄戰爭時的旗艦三笠號存廢問題，日本認為這是當年戰勝俄國，不可一世的象徵，今天戰敗了，無論如何要設法留住精神命脈，於是先在艦上開辦起娛樂設施，表示這已與軍國主義無關，等到時機成熟，又將三笠號復原為紀念艦，善於宣傳的日本，把當年日俄戰爭升起的Z字信號旗，轉化成了考生應考的幸運符，東鄉神社既可舉行浪漫婚禮，又可祈求强運，這些做法，讓新一代的日本青年，很難聯想到當年的侵略罪行，這些舉措，也在美國的默許下進行，對美國來說，日本自衛隊保持一種與過往若即若離的態度，似有助於培養戰力，更顯得美方的包容大度，但是日本人能心心念念呵護傳統，卻鮮有向受害國家道歉之舉，這也讓二戰諸多戰爭後遺症，始終難以翻開新篇，甚至有矛盾越演越烈趨勢。

空軍為了因應去中國化，將原本《中國的空軍》雜誌，更名為《中華民國的空軍》，事實上該刊就是在抗戰誕生，一時洛陽紙貴，成為許多青年學子捧讀對象，這樣的光榮歷史，如今卻深怕為人所知；高志航將軍與其所象徵中國空軍初期建軍的歷史，極為艱辛，一二八淞滬抗戰期間，空軍還因政府內部分裂，分別派出中央空軍與廣東空軍匆促應戰，戰力低微，美國波音公司試飛員蕭特，激於義憤，迎戰日本海軍軍機犧牲，上海民眾十萬人為其路祭，而在空戰中失去一臂的飛行軍官石邦藩，擔任中央航校教職，鼓勵著後起者繼續飛上青天，保衛領空，幾年當中，中國空軍迅速擴編，培養人才，造成組織，開設場站，建立工業，更重要的是養成了無懼強敵的作戰精神，試問，今日的空軍與國防部，花了多少力氣去講述我們自己的空軍故事？

為了個人官位，還要什麼中心思想，直是礙手礙腳，先烈已矣，前途重要，正是今日國軍部分寫照，上有所好，下必甚焉。國防部振振有詞，這叫做正常的軍樂交流。

好罷，既稱作交流，國防部打算哪一天到日本鹿屋航空基地，演奏一曲空軍軍歌？（作者為黃埔軍校同學後代聯誼會會長）

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