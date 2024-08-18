九大公股行庫的董總異動，其中一個面向頗受關注，即女董座的人數「首度過半」，象徵「女力出頭天！」這事情，很容易讓人想起近期的上市櫃企業增加女董事的相關議題。鼓勵女性在職場多努力、多出頭絕對是好事，可是若認為單純增加女董事人數就有助於公司治理績效，這觀點就值得保留，因為兩者可能並無直接關連。

金融主管機關在公司治理領域強調性別議題，可以先觀察去年3月公布所謂的「公司治理4.0：上市櫃公司永續發展行動方案」，其中提到去年起申請上市櫃掛牌的企業，至少要有一位女性董事，否則無法申請IPO（股票初次公開發行）。且今年董事任期屆滿的上市櫃的企業，至少要有一位女董事。依據去年3月金管會證券期貨局的統計，整體有497家上市櫃企業沒有女董事；其中今年董事任期屆滿有163家，必須即刻有一席女性董事，若限期未改善，公司治理評鑑會被扣分。

此時，新的性別要求又逐漸增加，金管會要求明年起女董事席次要達到1/3。根據今年5月的統計，目前整體上市櫃企業中僅有261家達成此目標，達成率14.2%；換言之，將近86%的上市櫃企業未達標。若明年仍未達成1/3標準的上市櫃企業，必須說明其原因與改善措施。

證券期貨局官員認為，董事成員多元化、董事會增加女董事是國際趨勢，台灣企業在此領域有落後。若往後能跟上與落實，判斷這將有助於台灣公司治理的國際評比。不過，必須注意的是，此多設置女性董事的要求，已造成頗多上市櫃企業的困擾，因為找不到適合的人選，也認為適合擔任董事者其實跟性別無具體關連。

根據學者的實證研究發現，董事表面的性別跟公司治理無顯著關連，多任命女性背景者擔任董事，公司治理績效並未相對增加。還有研究文獻指出，任命女性董事僅在企業內部及外部具「象徵意義」。任命董事的真正重點不在於性別，而在於人選具經驗、適任，且有相關內控制度能配合，使其扮演好董事角色。

之前也有主管官員指出，公司治理規範不一定要緊跟國際潮流，可以進行本土化調整。對於近期金管會要求上市櫃企業多設置女董事議題，筆者真誠建議，可以依據前述本土企業的心聲進行調整，不要讓該議題成為多數上市櫃企業的法律風險。

（作者為台北城市科技大學企業管理系教授）

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