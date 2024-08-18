圍繞遏止、摒棄台灣島內「台獨史觀」，防止錯誤史觀漸趨固化，兩岸學者近日在青島展開研討。

「台獨史觀」冰凍三尺非一日之寒

兩岸學者對於「台獨史觀」產生、興起的研究日臻豐富。台歷史學者、辜金良文化基金會董事長藍博洲說，綜觀自日據時代以來的百餘年，祖國意識雖遭遇過挫折，但一直是台灣社會的主旋律。直至20世紀90年代李登輝上台，分離主義的知識分子利用歷史記憶逐步缺位的社會環境，加速建構「台獨史觀」。

「『台獨史觀』能捕獲認同，一是源於內容上的建構，二是因為政治上的推動。」台統派團體統一聯盟黨主席戚嘉林表示，這一史觀就是妖魔化大陸，製造台灣社會對大陸的歷史仇恨，以及對未來兩岸統一的恐懼感。冰凍三尺非一日之寒，基礎教育、學術研究領域經年累月的推廣，讓「台獨史觀」一度成為所謂「政治正確」。

上海台灣研究所所長倪永傑推估，民進黨當局建構所謂「台灣主體性」的工程還將繼續，宗教、歷史等領域可能成為重點。中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津對中新社記者說，受「台獨史觀」影響，台灣的社會政治生態加速「綠化」，這將壓縮兩岸關係和平發展與和平統一的前景、空間。

年輕人省思「台獨」

今年「5·20」以來，民進黨當局將閩南語方言更名為「台語」，甚至有人稱中華民族是「陷阱」、炎黃子孫是「傳說」……以「台獨史觀」為牽引的教育、文化施政愈發圖窮匕見。

但年輕人的想法隨著內外環境的變化也在發生轉變。台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌說，「台獨史觀」必然要崇洋媚外，必然要依附其他勢力，所以不可能感染到全部的年輕人，它沒有真正的號召力。事實上，今天的台灣年輕人也認知到「台獨」的可能性低，看不到「為其奮鬥的價值」。

倪永傑引述一項2023年的調查指，15歲至25歲的年輕族群被一些人稱作「小紅書世代」，他們對統「獨」議題、兩岸關係的取態與所謂的「太陽花世代」有所不同。「台獨史觀」給台灣社會造成深重災難，但邪不壓正，年輕人的變化也證明中華文化及中國人認同的強大吸引力。

建言以中華民族史觀構建新研究

正在青島舉行的2024年兩岸關係研討會上，多項議題涉及「台獨史觀」研究。上海東亞研究所副所長包承柯認為，這樣的設計就是針對民進黨當局不斷冒出的謀「獨」言論，從學術的角度去釐清「台獨史觀」謬論。

南京大學台灣研究所所長劉相平對記者表示，面對島內「台獨史觀」書寫氾濫的嚴峻局勢，我們應該以中華民族史觀為主軸，加快構建台灣史研究的學科體系、學術體系、話語體系，並爭取台灣史學界認可和接納。

「要本著『有一分材料說一分話』的求真求實精神開展更為系統、深入的研究，要為反制、遏止『台獨』話語提出針對性的概念。」劉相平說。（楊程晨／中新社記者）

（本文來源：中新網）