從外科醫生到問鼎總統，柯文哲寫下的驚奇本應未完待續，如今卻因政治獻金假帳疑雲栽了跟斗。他個人是否將走下神壇尚不得而知，但民眾黨恐將就此跌落第三勢力的式微宿命，宣告台灣政治的主旋律又得面臨藍綠對抗、國家分裂的兩極對立。然而，主流民意早已厭倦惡鬥，民眾黨潰堤的民氣會流向何方，就端看誰能拋棄顏色政治、堅持中道理性路線，誰就有機會接續主導「無色覺醒」的民主浪潮。

民眾黨陷茶壺風暴

柯文哲引領的民眾黨一度對國民黨及民進黨構成威脅，但其興衰過程在台灣並非新鮮事，在此之前，第三勢力早已風起雲湧。

若以1986年民進黨成立後的90年代為觀察起點，當時最廣為人知的第三勢力，就是由號稱「台灣第一民主戰艦」的朱高正，打著「國民黨爛、民進黨亂」旗幟於1991年成立中華社會民主黨，口號與後來的柯文哲極為類似，只是該黨在同年國大代表選舉全軍覆沒，隔年立委選舉也僅有他一人過關，隨後就與新黨整併而畫下句點。即使如此，第三勢力依然滾滾而來。以趙少康為首、國民黨少壯派立委組成的「新國民黨連線」，因與李登輝矛盾加劇而在1993年脫黨成立新黨，在1995年奪下21席立委，成為國會關鍵少數，但因內鬨而漸失影響力。

爾後，在2000年由宋楚瑜成立的親民黨、2001年由李登輝創辦的台灣團結聯盟，乃至於2015年靠吸收太陽花學運紅利而生的時代力量，也都在不同時期攀上國會第三大黨。但無論他們的崛起際遇如何特殊，最終命運均趨於一致，若非退回小藍、小綠，就是被後浪淹沒。

尤其，2008年立委選制改為「單一選區兩票制」，更是不利第三勢力生存。但何以這股力量仍能前仆後繼躍上舞台？因為，在他們背後都有共同的社會基礎，就是民間希望能有新政治力量打破藍綠二元結構，推動社會改革。具體而言，台灣朝野政黨的黨員總數，約莫只占全體選民的6％，無奈每當選舉到來，其餘94％都在政客催化下被撕裂成非藍即綠的政黨奪權工具。這種對立感，在319槍擊案後更形嚴重。

20多年來，舉凡統獨、內政、兩岸、外交等各類國政，多以政黨色彩的二分法將問題簡化成「有我沒你」的對決，欠缺理性思辨互不相讓，不僅讓決策陷於偏狹，讓民主走向偏鋒，讓兩岸深陷僵局，就連建設都因而厚此薄彼。近日台電董事長曾文生聲稱「桃園以北大型資料中心不供電」，就是典型的用政策形塑社會對立。

民意厭倦藍綠惡鬥

如果說，「顏色政治」能迎來好結果就罷了，問題是歷經一次次的堅壁清野，人民生活有變好嗎？當無法欺騙自己明天會更好，無黨無派的多數台灣人怎會甘願被顏色牽著鼻子走？因此，沒有色彩包袱的新世代選民持續崛起，他們擺脫非藍即綠的慣性思維，厭惡被標籤綁架，這股沉默力量讓民主有了絕處逢生的轉捩點。

因此，早在2018年旺旺中時媒體集團就以理性務實為基礎，針對藍綠惡鬥、經濟困境、司法沉痾、兩岸僵局，提出「無色覺醒十大主張」做為「真道理性、真愛台灣」的行動綱領，盼政治領袖能跳脫意識形態帶領人民走出困境，讓台灣人過更好的日子。

柯文哲無疑是近年來最具代表性的第三勢力政治人物。2014年他在民進黨扶持下當選台北市長，爾後改以白色力量為訴求，在藍綠各具版圖的北市順利連任，進而在2019年成立民眾黨，於今年初成為三黨不過半的關鍵少數。

然而此刻柯文哲因競選金流的一筆亂帳，加上京華城、北士科及台智光案，重創其公開透明、清廉的形象，改變政治文化的初心蒙上陰影。無論政治生命是否將走下坡，從他難改貢高我慢的習氣、識人不明的領導、忽左忽右的路線，即便最後從司法脫身，民眾黨卻可能提前淹沒在自家的茶壺風暴裡。

民眾黨陷入創黨以來的最大危機，證明台灣確實不易有第三勢力的存在空間。但拒絕讓藍綠用意識形態決定國家未來的民氣，依然是台灣最大黨；期待政治人物用理性超越顏色的主流民意，也依然是公民社會的最後公約數。因此，個別的第三勢力或有生滅，但無色覺醒力量不死。誰能抓緊這股趨勢，誰就能創造下一波的政治新浪潮。