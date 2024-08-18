大陸休漁期結束，萬船齊發出海捕魚，其中，「閩龍漁63877」漁船在金門東碇島附近遭擦撞沉沒，造成7人落海。儘管這次事發地點在我禁限制水域之外，但海巡署接獲通報後仍派船艇協助，兩岸共同在可能漂流海域執行搜救，展現我對大陸漁民人道優先的關懷立場。

0214金門事件造成金廈水域緊張衝突升高，雙方多次協商沒有結果，3月間又有1艘大陸漁船在我禁限制水域內的東碇島西南方翻覆，陸方派船艦搜救，海巡署也在接獲國搜中心通報後派船艇前往，出現兩岸船艦同框搜救的情形，卻仍未降低此區域的緊張氣氛。

由於0214事件間接影響大陸開放陸客赴金門觀光政策，在兩岸民間奔走下，日前終於獲得解決。在返還2具罹難者遺體後，金門地檢署也偵結全案，雖然偵查結果大陸國台辦表示無法接受，但海協會副會長孫亞夫仍指出，希望兩岸民眾、各界人士多交流，相互增進了解，妥善處理各種事情。

此次再發生陸船意外，國台辦雖未提及我海巡署派船艇參與搜救，僅稱是循例通報台北中華搜救協會共同參與搜救，海巡署也稱是接獲台北任務管制中心通知，兩岸沒把話挑明，實際上就是秉持人道救援的普世價值執行救難任務，至於是否能讓陸方解讀為台灣對陸籍漁船也有人道關懷，並非主要關鍵。

海巡具有執法、救難等多重角色，兩岸過去曾多次進行海上聯合搜救演練，但民進黨執政後中斷，現在行政院長卓榮泰既然說「兩岸友善的門已打開」，近來海上救援事件雙方展現的人道善意如何擴及其他領域，已迫在眉睫。