僅以4成民意當上總統的賴清德，上任至今快滿3月，兩岸關係依然毫無進展，新政府不僅提不出任何「快狠準」的新決策，箝制兩岸交流甚至變本加厲，宗教如此，可操之在我的陸客觀光政策也如此，真不知一味「鎖島」，對台灣有什麼幫助？

520賴清德就職迄今將滿3個月，雖然他就任後大陸舉行「聯合利劍」軍演，甚至發布《懲獨22條》，比過往更強力打擊「台獨」，但也可看到北京「一手硬一手軟」。在北京頂層設計上，「新時期」對台方略展現的是不管台灣怎麼變，大陸不會改變兩岸交流的決心。從《繁花》男主角胡歌6月12日旋風訪台，上海台辦主任鍾曉敏同機抵台，到桃園電影節、金曲獎頒獎典禮，多年不見的兩岸熱度讓外界驚艷。

賴政府若能思考大陸對台新布局，趁機擴大兩岸交流熱潮，順勢推動開放政策，不僅可讓交通部長李孟諺1年1千萬人次的國際觀光客目標順利達成，更能活絡台灣觀光相關產業，大筆挹注經濟成長。同樣的思考，若賴政府積極主動因應兩岸新形勢，百萬台商還需要汲汲營營選擇新投資地嗎？富士康也不用大陸、印度來回搬遷了。一位在成都16年的台商說，在大陸待上20年「我還是道地的台灣人，想的還是要讓台灣變得更好」。政策沒長遠思考，傷害的就是自己人。

但至今外界看到的，仍是老狗變不出新把戲，民進黨政府一切以選舉為考量，以致決策左支右絀。8月9日賴總統前往道教總廟無極三清總道院參香祈福，對著宮廟主委鄭銘輝說，大陸常以宗教交流為名免費招待台灣人去大陸玩，「對台灣安全影響很大」，他喊話「不要被拐走，對岸如要請客，大家要說『不用』。」甚至以違法將受裁罰來威脅。

但賴清德話才講完，行政院長卓榮泰14日受訪卻說，「兩岸友善的門已打開，歡迎大陸觀光客、學生、宗教信徒來訪。」但內政部以專案申請限制大陸宗教界來台，最近更有訪台的大陸宗教參訪團被國安局以全程監控的「高規格」對待，實在看不出賴政府的友善在哪？兩岸宗教源遠流長，賴政府的作法不僅反宗教，且是反兩岸民俗，更違背憲法表意的宗教自由。

從陸客觀光決策扭捏作態，到宗教人士來台既歡迎又箝制，既擔心對岸「統戰、滲透」，又不想失去大陸廣大市場的利基，足見民進黨對待兩岸政策的矛盾心態。

看待大陸，民進黨忽略了一個重要進程，即在中美競逐後「中國崛起」速度已加快，國際化程度更加攀升，國內的民主建構更強化，對待兩岸關係也必然更理性。同樣地，民進黨政府若能更自信，擴大兩岸交流更能強化大陸基層的理性思考，強化台灣的榜樣價值，讓大陸在發展過程中滲透、融入更多台灣元素，對台灣的發展不也是有百利而無一害？一味鎖島，一味從負面看兩岸關係，台灣就只會向下沉淪了。（作者為資深媒體人）