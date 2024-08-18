泰國政局上週跌宕起伏。8月14日，憲法法庭以5比4的票數將總理賽塔解職。理由是賽塔任命了一名2008年曾入獄的律師皮奇入閣，違反了道德規範。第2天，為泰黨主導的11黨執政聯盟開會，決定推出前總理戴克辛的么女、為泰黨黨魁貝東塔出馬角逐總理大位。星期五，國會以多數通過提名。

37歲的貝東塔成為泰國最年輕的總理，是泰國第2位女總理（第1位女總理盈拉是貝東塔的姑姑），也是戴克辛家族出的第4位總理。周六，戴克辛獲泰王特赦，提前兩周結束假釋刑期。電光石火般的發展，讓人看得目不暇給。

泰國的政局，簡單來講就是新舊兩股勢力。支持王室的保守派、軍方、舊政黨，以及一些曼谷一帶的城市白領，屬於舊勢力，也就是所謂的黃衫軍。清邁出身的戴克辛，代表的是新富的底層階級，在經濟富裕之後，要求更多的政治權力與政治改革，屬於新勢力，是當年街頭對峙的紅衫軍。當新勢力南進曼谷，尤其當戴克辛以經濟民粹的主張在大選獲勝，席捲的席位足以單獨組成政府之後，保守派開始緊張，王室也提高警覺，終於發動軍事政變拉下了戴克辛。

戴克辛垮台後這股勢力還在，後來把他妹妹盈拉也推上總理寶座。結果盈拉又被帕拉育發動政變拉下台。兄妹兩人遭到判刑，雙雙流亡海外，但對國內政局仍有一定的影響力。帕拉育執政後政績不得人心，終在修憲、確定控制上議院之後，於去年開放大選，結果落敗。但是新勢力這邊也發生量變與質變，一些城市年輕白領、科技新貴出現，要求更為激進，紅衫軍與之相比，又顯得老了。

去年大選之前，民調原顯示戴克辛女兒的為泰黨領先，最後是反對勢力的另一支未來前進黨勝出。可是未來前進黨黨魁皮塔在組閣過程中受到軍方控制的上議院杯葛而未成，改由第二高票的為泰黨出面籌組執政聯盟。為泰黨比較溫和，跟舊勢力達成某種妥協，推出不具威脅性的地產大亨賽塔為總理，流亡海外的戴克辛也在為泰黨執政後回國投案，並得到泰王減刑。

保守勢力在選後要面對的至少是未來前進黨與為泰黨兩股勢力。8月7日，憲法法庭先對未來前進黨下手，指其企圖推翻君主立憲，勒令解散，皮塔等11名領袖10年內不准參政。兩天後，前進黨改名人民黨重新出發，選出科技人納塔彭為黨魁。

接著憲法法庭就對為泰黨下手，拉下總理賽塔。一種說法是憲法法庭以此警告戴克辛，假釋期間不要過於活躍（戴克辛還想調解緬甸衝突）。自由派學者則把憲法法庭這一系列的行動稱為憲政政變，是司法單位的擴權。也有學者認為包括憲法法庭在內的一些組織，是王室在幕後間接干預政治的綿密網絡。

沒有行政經驗的貝東塔出任首相，父親戴克辛必然是操控政策的那隻手。保守勢力對此能夠容忍多久？貝東塔能否改變家族被政變推翻的魔咒？人民黨對貝東塔執政又是什麼態度？人民黨的納塔彭和貝東塔都是37歲，泰國政治已進入世代交替，新世代的政治角力會是什麼圖像？都很值得關注。（作者為東吳大學政治系教授）