桃園市政府為了3家固體再生燃料（SRF）發電廠的桃園科工園區入園許可，槓上經濟部。市府認為經濟部已分別於去年11、12月及今年1月發函，收回這3家廠商的推薦函，因而認定3家廠商不符入園申辦程序，據此撤銷其入園許可。

廠商提出訴願後，經濟部於今年6月撤銷桃園市府對3家SRF電廠的廢止案。市府不甘示弱，復以本案實不符合《桃科園區土管要點》規定，於本月再度撤銷3家廠商的入園許可。不過，廠商揚言將再度提出訴願，桃園市長張善政則反嗆，未來不排除3度撤銷入園許可。

SRF之所以引發爭議，是因此類燃料的原料主要來自民生與事業的特定廢棄物，包含廢塑料、橡膠、纖維、紙板、木材等不易進行再利用之物質。SRF燃燒後產出的熱能可用於發電，雖同時減少可燃垃圾量，但也可能釋出有毒細小微粒與氣體。3家電廠所在地的觀音地區居民擔心SRF電廠排放的汙染物超標，因而群起反對，日前更北上前往經濟部撒冥紙抗議。不過，經濟部似乎無意收手，只因供電來源取得不易，就算已收回對電廠的推薦函，也知道SRF發電成本相當高，但就是不願意放棄。

行政院與經濟部近來為了日益嚴重的供電問題，幾已瀕臨瘋狂。除了國營台電公司逕行宣布，不核供電力予桃園以北地區用電量超過5MW的資料處理中心，並建議高科技產業轉往支持電源開發的縣市發展；行政院日前也公開坦承北部地區缺電嚴重，突兀的是，行政院發言人陳世凱竟點名台中市長盧秀燕反對中電北送。北北桃用電受到不公平限縮之外，台中也因電力留做自用而中槍。

北部地區會從過往的電力自給自足，走到今日的嚴重缺電，主事的經濟部不可能不知，若是核一、二廠4部機組得以延役，便可立即滿足北部如今不足的200億度電力缺口。可議的是，既已決心非核，政府難道不知須事先在北部建置足夠的替代機組嗎？「北部缺電」與「南電北送」正是因整體能源政策不夠周延、新增機組來不及商轉的慘痛教訓。

另一方面，隨著過往數年中部地區的產業發展，中電也經常出現自發不足的狀況，同樣必須依賴南電中送，有多餘電力支援北部用電的情形已相當少見。更何況，台中電廠的10部機組皆為燃煤機組，空汙季降載減發不也是政府的一貫政策。行政院此時急著「打盧」潑髒水，只是凸顯其別有用心。

只要行政院願意責成經濟部，務實檢討現已窒礙難行的能源政策，桃園SRF電廠的建置沒有急迫性、也沒有必要性，而中電、甚至南電都可以不必北送。政院若持續以電戰南北，企圖轉移焦點，不僅缺電無解，更將喪失企業與民眾對政府的信任。（作者為國立清華大學工程與系統科學系特聘教授）