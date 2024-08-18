2024大選，作為台灣政壇第三勢力的台灣民眾黨，表現可以說是大放異彩，不只斬獲8席立委，成為立法院關鍵少數，被認為擁有掌握議題主導權，更超乎預期拿下369萬張總統票，並在選戰後期展現強大的陸戰號召能力，舉辦多次絲毫不亞於藍綠人數的造勢場。因此在2024大選結束後，不少人認為白營將挾帶龐大的政治能量，進而在2026、2028有更好的選舉表現，甚至將取代國民黨成為最大在野黨。

然而新國會走馬上任之後，民眾黨除黃國昌外，包括競選過台北市長的黃珊珊等其餘7位立委除負面新聞外，幾乎無法搶占媒體版面，不只問政質詢生疏，更是無法發揮議題連結，擴大白營的社會連結。更嚴重的是，連主帥柯文哲都因遠離國會主戰場，出現嚴重邊緣化的趨勢。國會改革大戰更讓白營流失部分支持者，各大主要機構都顯示民眾黨支持率呈下滑趨勢。

正當白營苦思如何翻轉戰略困境時，竟屋漏偏逢連夜雨，京華城案和政治獻金申報弊案接連爆發、擴大，高達2千萬元的帳目問題、多筆支出用途或費用遭到質疑，還有涉及違反《政治獻金法》、偽造文書等法規，根本性重創民眾黨與柯文哲的聲望。

目前民眾黨將政治獻金弊案定調為會計烏龍，將主要責任歸咎於會計師端木正，但諸多疑點仍未能說服公眾，因此白營內部也出現究責時任競選總幹事的黃珊珊，要求她辭立委下台的聲浪。不過就民眾黨中評會暫時擱置處置黃珊珊案，以及柯文哲18日表態要黃負責善後小組，並啟動四項黨務改革的操作來看，民眾黨暫時對黃不會有實質的處分。畢竟以黃在白營的二、三把手地位，如果砍黃，勢必再對民眾黨造成政治衝擊。

在競選辦公室裡，誰控制財務，誰就控制權力。倘若柯文哲只將此次危機定位為烏龍，成立財務監督委員會、擴大律師團，建立應變與善後小組，而忽略造成這次政治獻金運用舞弊叢生，背後黨內的權力鬥爭、山頭林立問題，則新生的民眾黨勢必將無法東山再起。

錢是權，權是人。白營的主流幕僚團掌控龐大資源，親者親，仇者痛，其實從蔡壁如、陳琬惠等白營立委參選人對競辦的態度，即可明白，這次政治獻金弊案背後的根本原因，其實在於民眾黨當權的一小部分人獨掌權力而缺乏制衡所造成的必然結果。所以，要改革的並不是財務，其實是人事。

作為以年輕人為主的新興政黨，民眾黨的人才培育與拔擢相當緩步，2024大選幾乎未為白營帶來新血骨幹。黨內的小圈圈已然成為民眾黨弊案叢生與人才斷層的根本問題。

就目前來看，從國會改革到政治獻金弊案，民眾黨聲勢遭到重創，選後至今，呈現藍平盤、白降綠升的情勢。民眾黨的支持者相對於轉綠，更多的其實是轉為中間選民。短期內，由於白綠對立嚴重，支持者不太可能出現一夕之間轉向的情況。但長期來看，以白營支持者年輕為主的特質，無疑將打開綠營基本盤的天花板。對此，國民黨應戒慎以待。（作者為中華青年公共參與協會理事長）