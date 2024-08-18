2024年文化部主辦第二屆國家語言發展法會議，訂定於7-10月份將分別召開「台灣台語」分區四場次、「馬祖語」一場次、「台灣手語」一場次的論壇及正式大會。2024.07.27於台北華山第一場次「台灣台語」論壇，就遭致客語團體及原住民族語團體到場抗議。他們認為文化部身為國家語言發展法主管機關的高度，依法應定期召開國家語言發展會議，研議、協調、推展國家語言發展事務。文化部的高度在整合國家語言平等共存發展，卻在2024年辦理第二屆國家語言發展會議的時候，居然排除「原語」、「客語」、「華語」三語在外。文化部李靜慧政務次長在接受抗議書後，親口回應並承諾將另安排北、中、南、東各四場次辦理「原語」及「客語」的專題論壇，我們可以給予肯定並拭目以待。

其實，客語團體及原住民族語團體更在意的問題及抗議的訴求，認為文化部及教育部擅自將「台灣閩南語」改為「台灣台語」是鴨霸，「沒有討論，就沒有民主。」文化部及教育部在台灣內部各種國家語言，尚未充分公開討論建立共識，亦未尊重其他語言下，擅自將尚在「預告修正」、「建議用語」及「條例草案」階段，試圖將「台灣閩南語」偷渡式強渡關山改為「台灣台語」官方書面化，並函文要各單位機關「應優先配合參酌使用」。

尤其是教育部2024.07.18「預告修正」公告60日後，社會上如果沒有異議，將正式公告書面用語將「台灣閩南語」改為「台灣台語」。此時真相是「台灣台語」已被官方書面化或被有心人士的偏見、歧視、霸權、意識形態或政治操作時，讓人內心不安與慌恐。不得不讓人懷疑尊重包容，動機目的，意識形態，政治操作，複製「國語」。

當今，台灣輿論界、語言界、學術界等，正在沸沸揚揚的激論台灣語言政策有關「台灣閩南語」改為「台灣台語」相關事宜。原住民族界的專責機構-原民會、各級民意代表、傳播媒體、相關基金會及社團組織及城鄉族人等，怎能無聲、無息、無感！沒有任何一個回應及論述，這是語言意識上的弱勢、忽視或馴化乎！

身為台灣原住民族，尤其是關心原住民族語言權、教育權及民族權的學者專家們，是否應該更要有敏感度、自覺性並喚起危機意識，透過內部組織串連對話，集結大家的智慧與力量，集思廣益，交流分享，建立共識，強而有力的提出並表達以原住民族為背景的主體性聲音及一套完備的論述呢！難道沉默是代表默認、默許嗎？缺乏文化敏感度，持與我無關的態度，後知後覺的結果，當生米煮成熟飯了，如何再挽回局勢呢！原住民族的善良、內向、低調、謙卑或溫良恭儉讓的美德，此時並不適用於此吧！此時，應該爭取語言正義平等權益，清楚為何而戰？為誰而戰？站在祖先的土地上，守護語言的權利與地位，我們這一代更要團結智慧與力量，如勇士的熱血心腸，大聲疾呼並勇敢奮力發聲抗議的時候啊！

在國際上的語言界、考古界等，都已公認台灣是世界南島語族的原鄉或往外擴散的第一站；在台灣歴史長流的定位上，原住民族才是真正的「原生台灣人」，或稱「真正的台灣人」，或稱「台灣第一民族」；在台灣法律位階上，原住民族語言是「第一個國家語言」。我們認同國家語言發展法所謂國家語言，係指台灣固有各族群所使用的語言及台灣手語。但是，站在「語言平權」及「族群和諧」立場，當今「台灣人」、「台灣話」或「台語」應該是台灣語言共有的「公共財」，各種國家語言名稱更應充分討論後，議定各族群語言之官方地位，不應獨佔或獨尊專屬某一個語言，這是台灣語言最大公約數。文化部及教育部未經國家語言發展會議的公開討論，強硬作為公然帶頭更名，這是知法犯法有違《憲法增修條文》10條11項，國家肯定多元文化之精神及違反《國家語言發展法》第四條的語言平等之原則。

如是這樣，我們更要高喊台灣原住民族是「原生台灣人」、「真正的台灣人」、「台灣第一民族」；台灣原住民族有權自稱自己的語言為真正的台灣語言，簡稱「台語」，應受到其他族群之尊重與認同，台灣原住民族語言才是台灣真正的「原生語言」、「台灣語言」、「第一語言」；我們寧願捨去「原語」爭取「台語」！高調標榜集體概念的「原住民族語言」才是真正的台灣原生「台語」，個體概念的「各族語言」，稱之為「族語」。

過去台灣原住民族是被「誰」稱為「番」，不當作「人」？ 2017.08.01蔡英文總統代表政府公開向原住民族道歉時，明確表示:「原住民族是台灣原來真正的主人，惟歷代殖民政府卻侵害台灣原住民族相關權益，包括語言、文化、土地、森林、河川等主權。」 2024.08.01正值「山胞」改為「原住民族」修憲30週年慶，原住民族各界歡慶「原住民族日」，非常感恩原權人士前輩的努力。同時，原住民族各界亦已起風並啟動論述爭取台灣原生的「第一語言」為「台語」。特此，應該要從台灣原住民族的歷史正義，呼籲各界齊聲吶喊爭取-語言權！教育權！民族權！

台灣是多民族、多文化、多語言的國家，理應相互尊重包容並平等開放的和諧相處，台灣原住民族已經寬容與尊重400年了，當今原住民族語言地位仍不放過，豈能模糊或毀滅。珍惜台灣多語平等共存發展優勢，到底誰在壟斷操縱台灣語言？台灣語言的未來希望在哪裡？祖靈保佑，讓我們看到真相與背後的鬼，應該要被公諸於世。

真是外行人看熱鬧，內行人看門道！並非在台灣人口眾多，就以「名從主人」及「專有名詞」為名，自稱或他稱為「台灣人」或「台灣話」或「台灣台語」，並試圖透過行政的操作，形成一語獨霸「台」或「台」字；而是更要從「語言平權」及「族群和諧」立場、語言學上的語系-語言-語別之級別分類及台灣歷史正義的觀點，尊重台灣原生的原住民族之立場與感受。試問「誰」才是真正的「台灣人」？「什麼語言」才是真正的「台灣話」或是「台灣台語」？排灣族長輩的一席話∶「anema a nusikarivurivu，inikamun a masiasiak！」

我們主要訴求是主管機關文化部，應針對相關於「國家語言」各語名稱與「官方語言」入法相關事宜，牽涉國家語言政策發展的根本，依法定期召開國家語言發展會議時，應站在「語言平權」及「族群和諧」立場與高度上，邀請共同討論、研議、協調國家語言名稱及國家語言政策發展事務。急迫性訴求是主管機關文化部及目的事業機關教育部，應立即取消「台灣台語」的正式公告與施行，同時要求主管機關文化部應積極安排辦理第二屆「原語」、「客語」及「華語」在北、中、南、東各四場次專題論壇並邀請出席正式會議，冀希停止一切的紛爭！

我們已啟動原住民族語言正義與權利的群組論壇，並將串聯組織，連結民代，進行連署，函文政府相關部會，申請釋憲並不惜街頭遊行抗爭。一個自詡為進步自由、尊重人權的國家，自當不應出現片面決定自我族群語言名稱，而視其他族群之抗議之聲於不顧的現況，政府及人民當有作為理解之、協調之並完善之。

（作者為台灣原住民族語言發展學會創會理事長）

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