拜登總統退選，副總統賀錦麗取而代之，最新民調顯示有後來居上之勢，美國總統大選的不確定性，將連動國際政治與世界秩序，當世界各國急於預判、因應美國選舉衝擊之刻，擁有軍事、經濟「硬實力」的中國大陸，在變局中自有展現戰略自信與定力的實力。

美軍無力應付多場戰爭

最近許多美國智庫、學者關切美國國力是否足以因應國安挑戰，美國參眾兩院「軍事委員會」領袖共同成立的「國防戰略委員會」最新報告警告，「美軍威懾及戰勝的能力與能量不足」，「中共正超越美國，並透過持續的軍事投資取代美國在西太平洋的軍事優勢」，「俄羅斯以29％的政府預算投入國防，執行對烏克蘭侵略戰爭」。

這份報告認為，拜登政府2022年的「國防戰略」，並未預判俄烏戰爭與中東戰亂爆發，也未慮及中共、俄羅斯、北韓與伊朗間的政治與軍事聯合，現行國防戰略已過時。委員會建議五角大廈須揚棄「一場戰爭」的軍力建構，要為同時打「多場戰爭」做好規畫。

自歐巴馬總統以來，美國不斷鼓吹「轉向亞洲」，但只有極少數戰鬥力量轉移到亞洲，而北京卻部署了更多、更現代化的武力。前美國副助理國防部長柯伯吉批判拜登政府政策錯誤，浪費了數百億美元的軍事資源與人力在烏克蘭與中東地區，而忽略中共的挑戰。

參謀首長聯席會議主席布朗上將曾多次公開表示，台海戰爭若爆發，美軍有信心能贏得戰爭，他對美軍充滿信心，稱「美軍是世界上最具殺傷力、最受推祟的作戰部隊。」但美國國防部報告指出，大陸擁有世界規模最大的艦隊，第三艘航母與兩棲攻擊艦已建造完成，即將擁有遠程精準打擊能力。空軍在第五代戰機殲-20領導下，已成為印太地區最強大的空中力量。

美國專家指出，拜登政府與中國戰略競爭，卻忽略軍備管控與防止核子武器擴散，2023年中共製造100枚核子武器，到2030年核子彈頭將超過1000枚，配合洲際彈道飛彈，將對美國本土安全構成威脅。

世局動盪益發凸顯軍力的重要，拜登政府雖運用外交手段，成功整合澳洲、紐西蘭、日本、南韓、菲律賓，加上歐盟的聲援，打造了全球反中聯盟，圍堵中共勢力擴張，但這些必須建立在實力基礎上。隨著拜登離開政壇、日本首相岸田文雄退出自民黨黨魁選舉，兩大支柱人物退場，勢必為未來印太地區局勢帶來影響。

台灣深陷美日戰略被動

大陸在厚植硬實力同時，對外關係仍維持彈性、溫和的立場，意在維持美中關係及世界秩序的穩定。王毅外長日前在《人民日報》發表署名文章，認為大陸發展進入戰略機遇和風險挑戰並存、不確定難預料因素增多時期，但必將成功跨越「修昔底德陷阱」與「中等收入陷阱」，將以相互尊重、和平共處、合作共贏為努力方向，探索中美正確相處之道，但同時強調反對外部勢力利用台灣與人權等問題干涉大陸內政，攻擊抹黑大陸形象。

王毅發表專文是為落實第二十大三中全會精神，時間點選在美國總統選舉關鍵時刻，是要彰顯中共的目標與政策，不受美國選舉過程及結果影響，希望與美國維持良好、穩定的關係，但對核心議題立場不會鬆動，這是一種戰略自信下的政策性宣示。

反觀台灣，面對美國強大的壓力，要求增加國防預算、調整軍力結構、擴大兵源，不但沒有說「不」的勇氣，更不時遭到輕視、低估。《外交事務》期刊日前一篇專文，認為美國的霸權不取決於台灣，不應當為「保衛台灣」而與中國大陸發生衝突。左傾的美國與日本國會議員呼籲拜登與岸田文雄，應以外交手段取代強硬的言行，以緩和美中和台海日益升高的緊張局勢，避免發生衝突。

對於美國大選及日本首相異動等重大變數，民進黨政府已喪失話語權與主動權，只能從與各候選人的關係做文章，除了自我療癒外，不能改變台灣在國際政治無足輕重的事實。