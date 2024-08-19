銻廣泛應用於太陽能光電，於電池、防火材料、軍事設備甚至核子武器。（示意圖：shutterstock／達志）

8月15日，大陸商務部與海關總署宣布對銻與超硬材料相關項目實施出口管制，此舉立刻引起西方媒體關注，因為銻相關材料廣泛的軍事用途，而中國產量佔全球近半(48%)，除了是儲量最大國，也是最大供應國。

根據美國地質調查局2024年的資料顯示，銻及其氧化物，美國對中國的依賴是63%（2019-2022年），主要用於生產銻鉛合金，彈藥及阻燃劑。

外媒傾向認為，這是中國針對美歐軍事層面採取反制或嚇阻的最新舉措，甚至有專家直言，這將給美國與歐洲軍隊帶來真正的壓力。

對台灣而言，這不僅是中美博弈，坐山觀虎鬥即可的「閒事」，而攸關自身利益，因為台灣是銻的主要進口地區。根據大陸金屬進出口網站的資料，2024年3月統計，台灣進口氧化銻較上季上漲412.21%，估計是因應近期的銻價大漲。

銻主要的用途是阻燃劑，次之的用途是用於電池製造材料。阻燃劑的用途廣泛，在商業上，舉凡需要耐火的各種商品，都免不了使用三氧化二銻，如玩具，汽車座椅，兒童服裝。在工業應用上，用於化石材料添加劑，第三代超高速，超低功耗半導體和紅外線偵測器。在軍事用途上，銻可增加金屬的硬度和強度，因此廣泛應用於槍管和砲管的製造。

從半導體到石化纖維，台灣許多重要工業製品離不開銻，另一方面，若想打造成「彈藥儲備島」，要往哪裡進口銻？

根據美國調查局(USGS)資料，全球銻儲量約為217萬噸，中國佔64萬噸，俄羅斯35萬噸，南美的波里維亞佔31萬噸，中亞的吉爾吉斯坦佔26萬噸，緬甸佔14萬噸，澳大利亞佔14萬噸，土耳其佔近10萬噸。至於美國，儲量僅6萬噸。

產量的部分，2023年中國生產4萬噸，塔吉克斯坦生產2.1萬噸，其餘生產地都不足萬噸，甚至只有土耳其超過5000噸。而美國為0。

從儲量與產量的對比不難發現，大陸實施出口管制是必然的，且不完全是針對美歐，主要還是自家可開採年限僅剩4.9年，可說自己都不夠用了，管制出口合情合理。其他三項戰略礦物的可開採年限分別是：稀土115年，鎢12年，錫7年。這便是為何，中國的銻供應量曾超過全球80%，但近年正在遞減產量，一方面是因為污染，另一方面是因為「惜售」。

從供需角度看，粗估全球銻儲量僅能滿足全世界24年-30年的需求，在全球動蕩，軍火產量上升，以及全球化貿易遭遇逆風的局面下，可說是稀缺資源中的稀缺資源。

因此之故，北京除了出口管制，也還需逐年擴大進口。而上述的「銻大國」，除了澳大利亞，其餘都與中國關係不錯。俄羅斯、緬甸就不用提了，南美玻利維亞與中國是戰略夥伴關係，一帶一路夥伴。另外，中亞的吉爾吉斯、塔吉克，在這兩年都與中國大陸建立了「新時代全面戰略夥伴關係」。

相較之下，歷經了川普與拜登8年，兩個美國總統在不同做法上都減少了朋友，前者是直接開罪，後者是間接得罪，而從USGS列出的17個主要「產銻國」，歐洲國家只有一個土耳其，土國還只能算半個歐洲國家。昂格魯撒克遜國美、加、澳，儲量加起來儲量只有27.8萬噸，不到中國的一半，年產量2302噸，是中國產量的零頭。美國鄰居墨西哥，儲量1.8萬噸，年產量700噸。

換言之，在銻金屬層面的中美博弈，中方遙遙領先，莫怪乎西方觀察家憂心，北京這次的出口管制，比鎵與鍺殺傷力更大。

從全球戰略層面來看，需要世界和平，維持全球化的是中國，需要藉由衝突套利，反全球化的是美國，而後者嚴重依賴軍事實力，但軍事生產卻受制於「世界工廠」。

6月份，大陸管制「超高分子量聚乙烯」（UHMWPE）等材料與相關技術時，我就說這是「世界工廠」對「半個世界軍工廠」卡脖子，但此一形容與分析並不夠全面。從總體戰略角度看，中方的出手更多是防禦性質，而不是積極進行攻擊，因為衝突對中方比較不利。

用最簡單的概念形容，中方仍處於「廣積糧，緩稱王」的靜默期，看似戰略上處於被動，但水面下積極擴增實力的腳步卻一直在加速。

關鍵礦產與技術的管制，說明著北京對未來世界局勢偏向悲觀。我們身處「世界帝國」衰弱週期，變數大增，守住和平局面相當不易，因此中國必須做最壞打算。當世界分為兩大陣營或多邊陣營時，必須確保自己的朋友是最多的，或退而求其次，至少將敵人所帶來的負面影響，壓到最低。

中國大陸的優勢是戰略正確，弱點是戰術短缺，此一特徵使得中方不能不加緊推出防禦工具，方能在應變能力較弱的狀況下，以不變應萬變，確保自己往戰略目標前進。

真正能看懂中方行為的西方人，檯面上很稀缺，其目前的氛圍，只要涉及中國，就凡事往最壞處想，無論有意或無意。按往例，我不認為中方會輕易禁止銻的出口，北京只是想告訴西方，你最好別把我逼急了。而任何防禦工具，在談判桌上都是籌碼，相信精明的川普應該看得懂，並察覺美國的談判優勢仍在快速流失。

於兩岸問題上頻發低級錯誤的賴清德政府，我已有點懶得「糾錯」，按大陸流行形用語說，論地緣政治較量，台獨與北京真不在一個檔次上。別看對岸悶悶的，北京每次出手都會變出「新常態」，吃暗虧、吃明虧的都是台灣，而個人樂見賴清德「見山不是山，見坑不是坑」，傻愣愣一路走到黑。

在武裝台灣層面，美國若持續向台灣輸入武器，而且等級愈來愈高，中國的關鍵礦物管制就會全面啟動，無論是鎵、鍺、超高分子量聚乙烯，與銻。單項若卡不了美國脖子，就一次全禁，這些是美國5年內都無法自給自足的項目，並足以造成全球經濟與科技業動蕩。

如此便能理解，為何這次西方又嚇壞了。（作者專欄作家）

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