賴清德總統最近恐怕要剉勒等了，美國共和黨提名的總統參選人川普，沒事一直在戳台灣的脊梁骨，讓原本一直押寶共和黨的賴政府猛踢到鐵板。不久前川普才說台灣應該給美國交保護費，台灣搶走美國的半導體產業。近日他又口不擇言的說，台灣的奧運金牌女英雄林郁婷是「變性人」，這顯然比在巴黎奧運場上搶走台灣的加油旗幟還更過分。對此，台灣作家漂浪島嶼就呼籲，台灣應該硬起來！期待外交部正式譴責川普，守護台灣的聲譽；千萬不要有差別心，面對美國就立刻龜縮。

漂浪島嶼的呼籲看來是白說了，民進黨人一碰到美國人就變成軟骨頭，哪裡會硬得起來，從蔡英文時代以來的依美抗中已經成為民進黨的基本國策，到賴清德時代，他雖然勇於抗中，但是碰到美國副總統賀錦麗，只會想辦法閃到她的旁邊蹭熱度，怎麼可能會譴責民進黨曾經寄予厚望的川普，所以賴政府面對美國就龜縮，不過是剛好而已。

費學禮的危言聳聽

不用說川普，賴政府在面對替美國軍工企業遊說的半調子學者，除了聽訓之外，何時又敢抗議一聲呢？就以周日在綠媒寫專欄的美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員費學禮，他在大篇幅的專欄中，竟然引用廈門大學一個不入流的研究計畫，叫做「海峽兩岸城市規畫研究……盡快啟動台灣接管準備」的報告，其中第一點計畫是要求中共中央應該「盡快成立中央對台工作委員會」，作為「影子政府」，以便隨時可以接收台灣政權。

這項建議即使成真，計畫的目的也不過是希望中共接收台灣政權能夠盡快平穩過渡。但是費學禮的文章裡竟然語不驚人死不休的說，「威脅台灣的勢力，即中國共產黨及其黨軍中國人民解放軍，斷定一個自由的、或是更糟糕的獨立台灣，是對中共獨裁政權的最大威脅。因此，他們準備要殺害數以百萬計的台灣人，攻台之役也將啟動他們對民主國家的長期戰爭」。

媽咪呀！一篇短短的研究計畫，不過是建議成立接收委員會，以方便未來大陸對台的治理，計畫裡完全沒有提到屠殺的字眼，費學禮竟然可以導出「他們準備要殺害數以百萬計的台灣人」，除了野蠻人會想到這個大屠殺之外，文明國家的學者怎麼可能會想到這種殘酷的行為。

現在就簡單地看看這份計畫的主張，除了第一項是建議大陸應該盡快成立接收委員會之外，第二項是建議盡快建立台灣治理試驗區，這項目的是考量到香港一國兩制治理失敗的經驗，所以接收台灣以後，不能重蹈覆轍，因此他們建議要先行做政策實驗，然後也要培訓幹部，以作為執政示範，結尾則說「統一只是開始，治理才是檢驗統一是否成功的標準」。

這一份算是善意的建議，跟屠殺台灣人民沒有任何關係，尤其是這份計畫雖然掛名廈門大學，但是廈門大學台灣研究院的學者完全否認是該院所做的計畫，也弄不清楚是出自哪個單位的手筆。但這份莫名其妙的建議，卻被南華早報所引用報導，這位老費看到報導以後就如獲至寶，不僅引用到自己的文章，還胡亂延伸到大屠殺的論證，老費想得到的事，中共恐怕還想不到。

胡說中共會藍綠通殺

事實上，費學禮在他的文章中，還認定一旦大陸攻台得逞，中國方面的消息來源幾乎公開表示，中共／解放軍對台灣的佔領，將是一場不分黨派的恐怖和暴行；他們將毫不猶豫地屠殺民進黨和中國國民黨的領導者、活動人士和成員。

老費認定中共佔據台灣之後，會對藍綠領導人與成員通殺的論證，主要是來自大陸發布懲罰台獨22條意見，他認為這就是中共會不分藍綠全部追殺到底的恐怖統治的結果。

殊不知，大陸早就聲明，懲罰台獨分子只是針對死不悔改的台獨人士，一般大眾根本不會被當成懲罰的對象，老費不是聽不懂人話，就是弄不懂中共的對台政策，在和平統一政策不變之下，中共根本不需要進行到武統這一步。畢竟，武統會造成兩岸中國人殺中國人，這跟俄烏戰爭是兩個民族殺紅眼的性質不同，大陸只要維持對台軍事壓力，把軍機對台騷擾當成游擊戰一樣，主要是想警告賴清德不要跨向法理台獨。

而費學禮會想到中共武統之後會對台灣人進行大屠殺，他的目的很簡單，在他文章的後面就提出台灣應該把國防預算增加到台灣的GDP5％，佔總預算的4成。他還引用川普的前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O’Brien），在共和黨全國代表大會上接受《彭博》訪問時所做的解釋。歐布萊恩說：「他們（台灣）必須增加支出以應對中國和中共，我們可以幫助他們，我們可以參與其中。但我認為川普總統的意思是…我們必須有共同分擔的責任。」

很明顯的費學禮表面上是要幫川普說項，實際上背後可能是要當美國軍工複合體的說客。只是，不管費是要幫川普或軍工複合體遊說，賴清德政府恐怕都會兩面不是人。在押寶共和黨之下，川普還沒選上就不斷地向台灣要錢，若真的選上，以民進黨那麼偏愛川普，還不會讓他予取予求嗎？

尤其是川普現在民調屈居弱勢，不只向台灣開口要錢，他那隻臭不可聞的嘴巴，竟然又掃向台灣的金牌女英雄林郁婷，說她是「變性人」，這對台灣人民實在是極大的汙辱，民進黨若再繼續擁抱川普，最終不僅要失去國格，還會失去台灣的民心，這必然成為民進黨押寶川普最大的失策之處。

（作者為台灣國際戰略學會理事長，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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