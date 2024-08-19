日前傳出廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所發表研究，呼籲北京儘快啟動「台灣接管準備」，宣稱隨著川普上台的可能性越來越大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。不過文章發表後，隨即遭下架。該所既不能代表廈門大學，更不能代表大陸當局，筆者在青島開會未聞此事，什麽時候城市規劃研究所也來插兩岸關係一腳，任何兩岸不和諧的新聞與研究都極有可能被放大與誇大，閱讀者應當要有識別的能力，更不能看到黑影就開槍，或捕風捉影，或誇大其詞，任何人都可以表達意見，任何單位也都可以選擇最極端的文章，要破壞兩岸氣氛簡直是輕而易舉。

平心而論，廈大台研院對台研究才是具有權威性與長期性，此尚不能代表大陸官方，更無法代表校方；從未聽過海峽兩岸城市規劃研究所，突然丈二摸不著金剛突然跑出全面接管台灣的文章，只會使不知情的民眾增加敵意螺旋，兩岸變得更加敵對，和平變成更加遙不可及，此時接管台灣根本沒有的可行性，只會突顯情緒與對立，更會造成大陸當局對台政策的困擾。

近來筆者參加大陸各項學術交流與研討活動，從未聽過任何參與的學者提出這樣的觀點，因此此時傳出這樣的消息令人匪夷所思，更令人懷疑其背後的動機，客觀來說，大陸對台政策仍處於理性可預期的範圍，兩岸風險仍處於可以控管的範圍內，因此拋出這樣具有刺激性的觀點，只會讓兩岸關係變得更不可控，和平發展共存共榮的前景變得更加遙遠。

因此，我們不應該隨著民間任一人任一單位的主張而聞雞起舞，應當有基本判斷的能力，媒體更不應推波助瀾不實及激進言論，替兩岸當局保持可對話的空間與氣氛。

該文最為無稽之談者是通過引進台灣退休的軍公教人員，協助制定接管的政策細節。這是對台灣軍公教的抹黑栽贓，更是助長民進黨指控在台第五縱隊的合理性，只會加遽台灣內部分裂，其心態相當可議，城市規劃研究所應當盡本於專業研究兩岸城市規劃交流與借鑒，至於其他的事就勿妄議當局的責任。

總之，近來參加多場兩岸研討會，從未聞及未議任何全面接管台灣之事，這是客觀的事實，一兩篇文章並無法代表官方，也無法代表民間，更不能代表廈門大學，在兩岸互信基礎脆弱且溝通管道不順暢的情況，我們更應謹慎，更要多方研判，勿輕易無限上綱，因為要破壞兩岸關係太容易，但要呵護兩岸和平並非易事，廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所係屬於建築與土木工程學院所屬的理工研究所，主要從事城市規劃相關研究工作，而非大陸對台研究體系中的一員，因此不應將此歸咎於廈門大學，以廈門大學台研院所建立的專業與理性口碑，任何一位研究生都不可能寫出這種民粹主義的文章。

職是之故，兩岸當務之急是避免繼續惡化下去，而不是發表挑釁與刺激性的言論，傷害彼此的感情，希望媒體及外界真的要加強識別與識讀報導的能力，否則這對兩岸雙方都是極端不利，只會助長民粹氛圍，替兩岸帶來更大的災難。

（作者為文化大學國發大陸所副教授）

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