柯文哲政治獻金風暴越演越烈，過程途中，擔任柯選總統時總幹事的黃珊珊受到許多抨擊，柯文哲前重要幕僚蔡壁如甚至直接跳出來喊話，要黃珊珊對整個風暴負全責。

當然，並非蔡壁如說什麼，社會輿論就該照單全收，蔡、黃二人可能有私怨，這也會嚴重影響蔡壁如的公正性。但儘管如此，柯文哲處理此事的態度也未免太鴕鳥了一點。

8月18日，柯文哲受訪時表示，他「經反省後」要啟動黨務改革，善後小組還是由黃珊珊負責。「我跟她（黃珊珊）講說辭職最簡單，屁股拍一拍就走人，現在整個善後小組還是妳要來負責，因為當時妳是總幹事，現在出事了，查帳後有相當多的數量，必須在監察院系統更正。」不只如此，同一天柯文哲還暗諷國民黨未誠實申報競選支出。

先從柯文哲決定繼續重用黃珊珊這部分開始評論。柯文哲這種「繼續負責」的邏輯，簡直像是「讓鄭文燦自己查鄭市長有無收受500萬賄賂」一樣荒謬。黃珊珊將帳務責任全數推給端木正會計師，原本就已難讓人信服，甚至成為網路上訕笑的梗。現在讓黃珊珊主責善後「自己查自己」，而非換個立場較為中立的人來主責，怎麼可能挽回得了社會的信心呢？柯文哲這種作法，無疑羞辱台灣社會的智商。

8月18日，柯文哲還講了句非常「可愛」的話，他說：「我倒覺得社會大眾不是懷疑柯文哲的誠信，懷疑的是柯文哲的治國能力」，這種話實在自我感覺過於良好。

柯文哲從早期有無去對岸賣葉克膜、祖父的死法，一直到去年答應藍白合後反悔，以及這次把責任全推給端木正會計師的詭辯，在「誠信」這一塊上，柯文哲早已有重大瑕疵，任柯怎麼輕描淡寫、粉飾太平，都無法逃避。

柯文哲應深加反省，為何把責任推給端木正會計師之舉，非但沒有平息輿論，反倒遭極大量網友與輿論訕笑？原因無他，一個老江湖會計師沒事替你造假帳，對他個人有什麼好處？替民間公司在監察院那邊創造不存在的收入數字，是會害民間公司多被課所得稅的，哪家公司沒事會願意「吞下去」？端木正會計師何必造這種一定會被踢爆的假帳？

更直白的說，整件事誰要負最大的責任，當然是柯文哲本人而非黃珊珊，但柯文哲要想走出困局，開除黃珊珊卻是不可省的一步。權力與責任是要相符的，這次爆出爭議的兩家廠商，在出事前都與黃珊珊「情同姊妹」。掌大權的黃珊珊不需負責任，還可以「自己查自己」、「自己掩護自己」，不只民眾黨內部不能信服，社會大眾也同樣只會日益鄙視帳目與人事都一團糟的民眾黨。

提醒柯文哲，轉移焦點無法讓自己度過危機，若真認為國民黨申報不實，大可蒐集證據去檢舉。若找不到證據，就請不要噴人。尖酸刻薄只是親痛仇快，讓所有還寄希望於柯文哲的人痛心而已。把不稱職的人拿掉，找來有社會公信力的人查個清楚，才是自清的根本之道。

（作者為網路媒體工作者）

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