行政院日前通過四年國家發展計畫（2025～2028），如同往年，這份計畫是要實現新任總統的國政願景，既要追求經濟成長，也要兼顧經濟發展均衡，因此訂出每人GDP以超越4萬美元為目標，經濟成長平均2.8～3.6％，同時也把家庭所得分配的吉尼係數上限設在0.35。

台灣經濟失衡日趨嚴重

四年國發計畫的重點仍放在發展五大信賴產業及新創投資，要讓半導體新增產值2.6兆元，AI產值於2026年破兆元，安控資安產值突破1300億元，衛星通訊產值達300億元，軍工無人機產值也達300億元。

美中不足的是，對於當前經濟不均衡的因應，著墨不多，所提及的產業再造基金也僅寥寥數語而已。然而，近年國內不均衡的發展日趨嚴重，至終必波及成長而陷台灣於困局，四年計畫應以專章補充。

1950～1980年代的台灣，由於資源有限，政府四年經建計畫以追求成長為重，在那個年代，藉由四年計畫促成了產業發展，帶動了出口，最讓人津津樂道的自然是第六期四年計畫發展積體電路，並於工研院成立電子研究所，在1970年代有此遠見，殊為不易，台灣半導體產業能有今日成就，皆拜當年四年經建計畫之賜。

經濟學家顧志耐（Simon Kuznets）研究1960年代各國經濟發展時發現，各國隨著經濟成長、所得提高，貧富差距也同步擴大，這一不完美的現象被稱為「顧志耐陷阱」。由於昔日產業政策運用得當，1970～1980年台灣五等分位家庭所得差距反而由1960年代初期5倍降至4.3倍，吉尼係數也只有0.28，台灣是少數沒有掉進「顧志耐陷阱」的國家，這都得歸功於四年經建計畫。

1980年代以來台灣逐漸面臨市場開放壓力，隨著經濟自由化，四年經建計畫也逐漸引進市場的力量，調和產業發展，為避免所得提高而掉進顧志耐陷阱，也更重視合理的所得分配，至2000年台灣的家庭所得差距仍僅5.5倍，吉尼係數也只有0.32，雖升高仍屬平穩。

自2001年以來台灣的所得差距跳升至6.0～6.4倍之間，甫公布的2023年是6.12倍，吉尼係數也提高至0.34，若看4月所發布的財富分配統計更讓人吃驚，2021年家庭財富差距竟已擴至66.9倍，相較於1991年的16.8倍，有著天壤之別，財富分配的惡化超乎大家的想像。

每個時代的四年經建計畫都應該考量時代的背景，早年社會貧窮，自然要以追求經濟成長為第一要務。待經濟逐漸自由化，政府的角色得轉一下，扮演產業發展的調和者即可。如今不均衡日趨嚴重，四年國發計畫的重點自然該擺在改善不均衡，至於市場能解決的事，就該交由市場，政府不必浪費資源在其上。

財富分配惡化超乎想像

如今台灣經濟失衡的嚴重性，看了讓人怵目驚心，從出口面觀察，今年前7個月，電子零組件與資通產品占總出口比重高達64％，除了石油輸出國，全世界應該找不到一個國家如此依賴單一產業的，更有甚者，製造業民間投資逾7成集中在電子零組件、電腦及電子產品產業。觀察2021年工商普查資料也發現，這兩個明星產業所創造的就業機會並不多，半導體業從業員工31萬人，電腦及電子產品業24萬人，合計55萬人，占全體從業員工人數的比率不到6％。一個用了7成的資本、創造了6成出口的產業，卻只擠出這麼一點的工作機會，其分配之不均衡，不言可喻。

產業不均衡會影響所得、財富的不均衡，如今我國財富差距已近67倍，長此以往，財富、所得的不均衡還要惡化下去，果真如此，莫說經濟難以成長，恐怕連社會也無法安定。國發會此次所公布的四年計畫，用心良苦，然而盱衡當前的不均衡發展，不僅影響經濟成長，也將損及國力，其嚴重性不容小覷。古人云：「天下之大可畏，莫如漸」，不均衡發展漸漸侵蝕台灣社會，如水煮青蛙，莫以為天下太平，其實前路已顛簸，作為府院施政最上位的國發計畫，須盡速循專章研提改善方案，今日不提，待來日掉進「顧志耐陷阱」，悔之晚矣！