交通部長李孟諺19日遭爆婚外情，消息曝光後，李隨即請辭，行政院長卓榮泰也火速准辭，相較於蔡政府任內，婚外情官員未辭職還升官，「蔡規賴不隨」的作法值得肯定，只是同樣的標準，是否也能用在其他的人事提名？

李孟諺遭網友爆料出軌10年，升官後對小三始亂終棄，李19日公開坦承這段過往，並對太太與家人帶來的困擾以及導致社會大眾觀感不佳表達歉意，也火速請辭。相較於蔡政府時期婚外情官員和民代的作法，李確實更有guts。

2021年醫福會執行長王必勝被爆外遇小15歲的林姓護理師，不倫戀風波延燒多日，王始終不出來面對，直到時隔12天，才邀太太接受媒體專訪，王必勝5度向太太道歉，並改口承認和林姓小三有「不應該的關係」，其他一概不答。

即使如此，王必勝在蔡英文執政時期，非但未因婚外情阻斷仕途，反而升官至衛福部政務次長，疫情期間甚至接下前衛福部長陳時中的位置，兼任防疫指揮官，陳時中還為他緩頰說「大家都會犯錯，基本上就是大家給他一個機會」。今年520卸任後，王必勝進一步轉戰開發金旗下的開發資本資深副總經理。

2023年10月爭取民進黨立委連任的趙天麟，也遭爆與一名大陸女子發生婚外情，還流出多張親密合照。當時趙天麟雖發聲明致歉，但也表示已得到妻子和家人的原諒，直到黨內競爭者一再逼退，趙才發聲明退出立委選舉，日前榮剛舉行股東會，趙天麟也獲選為獨立董事。

賴政府對於婚外情的李孟諺火速開鍘，確實較蔡政府的處置更為明快，但對於有爭議的人事，賴並非一視同仁，也未採取相同的標準。

總統府日前公布資政和國策顧問名單，不僅有涉及性騷案的顏志發，還有誇大食品療效獲緩起訴的康銀壽、賄選入獄的陳朝龍、曾放棄中華民國國籍的莊和子等等，即使外界質疑聲浪不斷，但賴清德總統對於提名名單仍是「不動如山」。

而違法洩密給《鏡週刊》的NCC副主委翁柏宗，不僅獲賴政府提名為下屆NCC主委，即使其資格不符合《NCC組織法》三讀通過修法後的消極要件，行政院長卓榮泰仍依照舊法讓其延任，無視爭議就是要護送翁柏宗過關。

與李孟諺同屬賴系子弟兵的前行政院發言人陳宗彥，在賴清德的台南市府任內涉貪及接受性招待，日前遭台南地檢署依貪污罪嫌提起公訴並求處重刑，但陳宗彥7月起擔任大同子公司大同資產開發的董事，照樣有其他出路。

儘管李孟諺已請辭下台，但未來高層是否會為他在官股事業另謀出路仍待觀察，也期盼賴政府真如外界所言「蔡規賴不隨」，將開鍘爭議人物的標準用在其他人事上，而不是找個人作作樣子而已。