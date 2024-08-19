柯文哲政治獻金假帳案持續沸騰，媒體、名嘴競相爆料，柯P下令比照疫情記者會，每日主動公布查帳進度。19日競總總幹事黃珊珊銜命主持記者會，說法卻跟一團爛帳一樣含糊不清，漏報的1817萬餘元是否都有發票、虛報的916萬跑哪兒去，以及競總與木可公司的關係，通通沒說清楚，可說是一場失敗的「餵鯊魚秀」。

柯文哲擔任台北市長時自創「鯊魚理論」，把記者喻為鯊魚，當他被攻擊、流血，鯊魚咬上來怎麼辦？就一直拋新議題讓媒體追著跑。面對假帳案與京華城、北士科及台智光3大案夾擊，聰明的柯P再度祭出餵鯊魚秀，企圖影響輿情，改派黃珊珊及陳智菡餵鯊魚。

這場設計好的餵鯊魚秀，兩人一搭一唱，囫圇吞棗的說明，基調與1周前的澄清記者會一個模樣，千錯萬錯都是會計師的錯。黃珊珊澄清吵翻天的96萬便當費、訪美租車費、台南造勢大會費用及面紙經費等枝微末節，毫無新意。

記者會通篇說法都是誤登、漏登、有些費用包在一起、支出都有單據等，說了等於沒說，因為外界質疑的是民眾黨的誠信與柯文哲的廉潔，最關鍵的爭議就是競總與木可的關係為何？為何不公開所有發票？但黃珊珊只是含糊回應金流資料檢調已扣案。

媒體更關注黃珊珊球員兼裁判的角色、是否主動請辭不分區立委？黃就繞口令說：「虛心接受」、「善後重建大眾對民眾黨的信任比個人重要。」不愧是律師出身，黃保住立委資格等同掌握實權，未來京華城案若延燒上身也有保護傘。這場索然無味的餵鯊魚秀，又讓柯P的誠信大打折扣了！