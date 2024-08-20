賴政府上台3個月，兩岸關係沒有最糟，只有更差。或許是為了推卸責任，跟北京鬥了3個月的賴政府近來頻頻向對岸示好。陸委會主委邱垂正在接受「鏡新聞」專訪時一口氣講了三個「善意」，即釋出善意、善意堆疊、讓善意迴圈。閣揆卓榮泰在接受中央社專訪時更是信誓旦旦，「台灣友善的門已經打開很大」。然而，賴政府「複讀機」式的善意宣示不是遭北京棄如敝屣，就是被大陸冷嘲熱諷。究其原因，除了在「九二共識」議題上雞同鴨講，關鍵在於對岸早就看透民進黨政府心口不一，沒有誠意。

以兩岸民間宗教文化交流為例，卓榮泰口口聲聲歡迎大陸宗教信徒來台。然而，多年來阻擾兩岸宗教界正常往來，竭力抹黑大陸統戰的不就是民進黨當局自己嘛？早在2019年7月，時任民進黨副秘書長的林飛帆就言之鑿鑿，台灣的很多宗教勢力與大陸連結在一起，試圖影響台灣的選舉，並且危言聳聽台灣的宮廟遭到「紅色滲透」。

5年後的2024年6月，民進黨中國事務部召開座談會，借學者之口變本加厲地渲染「大陸透過媽祖廟影響台灣選舉」，並指名道姓高雄市區有間媽祖廟受統戰影響，導致周邊信眾改投國民黨。如此聳人聽聞的言論連綠營內部都看不下去，因為台灣2350萬民眾中至少有1600萬人以媽祖為民間信仰，如果真的被中共滲透，民進黨怎麼可能連選連任？

到了今年7月，更離譜的一幕出現了。為了慶祝鄭成功誕辰400周年，大陸宗教界一行六人來台考察延平郡王祠，並希望台灣宗教界也能派團赴陸參加相關活動。結果接待方爆料台灣情治部門竟派人全程「陪同」，所謂「陪同」當然就是監控！對此，內政部長劉世芳倒是大言不慚，稱當局歡迎「真正的宗教交流活動」，「但對於可能涉及統戰目的的交流則會謹慎處理。」

大概為了證明自己所言非虛，內政部還主動披露疫情後已許可568名大陸宗教人士來台從事專業交流。不過，弄巧成拙的是，有眼尖的媒體發現，台灣宗教團體邀請大陸人士來台從事宗教交流專案申請計有73件，實際許可只有35件，也就是只有不到一半得到批准。難道「真正的宗教交流活動」連一半都不到？還是民進黨政府不希望看到兩岸民間熱絡交往？

長期以來，民進黨喜歡拿「統戰」恐嚇台灣民眾。其實「統戰」不是陰謀詭計，更不是洪水猛獸。統一戰線工作是中共光明正大的一項事業，各級黨委均設有統戰部門。用書面語說，中共統戰追求的是大團結大聯合，致力於找到最大公約數、畫出最大同心圓。用大白話講就是多交朋友，廣結善緣。但民進黨政府以小心人之心度君子之腹，千方百計汙名化統戰。順便提一下，劉世芳在任立委時曾經貢獻過「世芳扯鈴」這個新「成語」，認為推廣扯鈴是在幫大陸統戰，可見其對統戰的偏見之深。

總之，民進黨高官的「善意」聽聽就好，充其量就是口惠而實不至的惺惺作態，相當虛偽。更不用說賴政府一邊對大陸釋放「善意」，一邊跟美日打得火熱，不遺餘力炒作「中國威脅論」。如此沒有誠意，怎麼可能取信於大陸？

（作者為大陸大學教授）

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