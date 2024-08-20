隨著俄烏衝突進一步升級，烏克蘭軍隊深入俄羅斯庫斯克地區，並炸毀當地兩座橋樑，試圖建立緩衝區。面對這一局勢，俄國政府曾公開表示，若國土遭到入侵，不排除使用核武器的可能性。這一表態在國際間引發廣泛關注與擔憂，值得深入探討。

俄國的核武器使用聲明，首先表現出強烈的威懾意圖。核武器作為防止敵對勢力進一步行動的最後手段，通常在極端情況下才會被考慮。此次表態意在向潛在侵略者傳遞明確訊息，即任何進一步的侵略行為都將面臨難以承受的後果，迫使對方重新考量其行動。

這一表態同時向國內、外傳遞明確的信號。對內，聲明旨在凝聚民心，展示政府保衛國家的決心。對外，則是向北約及其他國家展示俄國的堅定立場，強調其捍衛領土完整的決心，藉此增強國際社會對俄國的敬畏感，並加強對核武使用可能性的警惕。然而，這也將伴隨巨大的風險，例如當年美蘇冷戰時期的核對抗，其威懾至今仍對全球影響深遠。

儘管俄國表示，在國土遭到入侵時可能使用戰術核武，但是否會輕易實施，仍需依實際情況而定。核武器的使用通常需滿足一系列嚴格條件，即便面臨國土入侵，俄國亦需權衡使用核武器可能帶來的後果，包括國際社會的反應、全球安全局勢的變化，以及對自身未來生存環境的影響。因此，核武器的使用需要極其謹慎。

值得注意的是，戰術核武器與戰略核武器的用途存在明顯差異。前者主要用於戰場上達成具體軍事目標，並非進行大規模破壞或全面核打擊；而後者則主要用於威懾和進行大規模打擊，以達成國家級別的戰略目標。例如，冷戰期間，美蘇雙方多次進行核威懾演習，這些行動雖然成功避免了直接衝突，但也使全球局勢高度緊張。

這意味著，即使俄國在極端情況下考慮使用戰術核武，其主要目標在於取得短期戰術優勢，而非引發全面核戰爭。儘管如此，使用戰術核武依然是一個極其敏感且危險的選擇，可能引發難以預測的後果，例如導致與北約的全面對抗。

此外，俄國政府的這一表態在實際行動中仍面臨諸多約束。這些約束包括來自盟友的立場、國內輿論壓力，以及國際條約的限制等因素。這些因素可能對俄國的決策產生制約，迫使其在做出使用核武器的決定前進行深思熟慮。

綜上所述，俄國在面對此次庫斯克地區的國土威脅時，若有計劃使用戰術核武器，更多的是一種戰略威懾工具，而非具體的行動。這一表態旨在震懾北約並傳遞堅定立場，以避免衝突局勢進一步惡化。

因此，以當前威脅並非是「必然性」的情況下，即使待庫斯克地區民眾完全撤離後，使用戰術核武可以達到特定的戰略目的，後續仍可能面對局勢失控的風險。俄國是否會在面對國土威脅時展現決心，取決於國際局勢的評估、北約壓力測試的底線，以及其戰略目標的實現程度。

（作者為自由撰稿者）

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