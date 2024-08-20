電動車特斯拉創辦人馬斯克和美國共和黨總統候選人川普最近在社交平台X（以前為Twitter）上的對話是美國政治、科技和媒體現狀的一個迷人縮影。這項備受矚目的活動因技術困難而受到延遲，但內容充滿了相互吹捧，為了解不斷變化的政治局勢以及科技大亨和政治人物之間日益模糊的界線提供了一個窗口。

馬斯克是科技大亨，但最近他的電動車事業面臨中國的極大威脅，他的X平台也因不節制AI產生的虛假影片或圖片而備受攻擊。他的新創公司X.AI開發的AI聊天機器人Grok對於內容沒有把關，允許使用者產生任何圖像，這種故意不加限制的做法引起極大的倫理爭議。川普則是在賀錦麗上台後焦頭爛額，民調開始落後，競選語無倫次，心情不好，兩人藉此訪問互相取暖，但效果如何？

對話一開始就受到技術問題的困擾，導致延後了40多分鐘。考慮到馬斯克作為科技夢想家的聲譽以及X作為領先社交媒體平台的地位，這一失誤顯得尤為諷刺，凸顯了依賴新媒體來報導重大政治事件的潛在缺陷，因科技中斷破壞關鍵訊息傳遞的可能性也在增加，這個漏洞可能會對未來的選舉以及競選活動如何制定溝通策略產生重大影響。

馬斯克和川普之間的對話非常友好，馬斯克提出了許多觀察家所說的「軟性」問題，使川普能夠在移民和經濟等問題上堅持他熟悉的談話要點，而無需面臨具有挑戰性的問話或事實查核。這種交流的親切性質讓人們對科技領袖在政治話語中的作用以及此類平台成為同類互相取暖而不是嚴格辯論空間的質疑。

談話中最引人注目的是馬斯克和川普之間的相互讚揚，馬斯克關於川普代表「繁榮之路」、美國正處於「文明命運之路的岔路口」的說法尤其值得注意。來自世界上最富有、最有影響力的科技領袖之一的如此強烈支持是否可能會對即將到來的選舉產生影響。

馬斯克和川普之間不斷發展的關係本身就是一個令人著迷的話題，他們曾經互相批評，現在似乎找到了共同點。這種轉變反映了當前政治氣候下聯盟的流動性，人們也對這種高調性支持背後動機質疑。這是一場權宜之計、一次真正的心意相通，還是完全是別有目的？

馬斯克和川普之間的對話代表了技術影響力和政治權力的融合，對未來競選活動的開展方式以及選民如何接收訊息有潛在影響。但是該事件也暴露了這種政治溝通方式的潛在弱點，技術故障、缺乏挑戰性問題以及表現出的相互拍馬屁可能會疏遠尋求更實質性政策討論和批判性分析的選民。

隨著2024年美國大選的臨近，類似的社交媒體訪問可能會變得更加常見，影響候選人與選民溝通的方式，也可能影響競選結果。這種轉變對民主的內涵、媒體問責和公共話語的影響是深遠的，值得在未來密切關注和分析。

（作者為台北商業大學前校長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※