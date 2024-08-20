賴總統20日親上火線，強調「打詐視同作戰」，提出掃黑、跨部會合作、跨國合作、公私協力、民眾參與等五大重點，要求行政部門要有積極作為。賴政府顯然已感受到詐騙猖獗帶來的民怨，但這次「總統牌」的打詐能收到效果嗎？

台灣民意基金會20日公布最新民調，卓內閣的不滿意度近兩個月就飆升8.7個百分點，從6月的25.5％上升到8月的34.2％。行政團隊上任後花太多心力在政治議題，未能大刀闊斧的改革，已讓民怨愈積愈深。

民進黨執政8年多，每年不斷推出各種打詐方案，前總統蔡英文卸任前還親自宣導「打詐六個不」，並推出打詐1.5方案，要求政府整合跨部會、跨領域的力量，但詐騙集團卻依然「愈打愈詐」。

根據刑事局的統計，國人每年被詐騙的金額不斷創新高，2022年全台詐欺犯罪財損高達73億元，去年更攀升到88億元，這還不包含未報案的數字。但賴清德上任已滿3個月，對內，忙著應付黨內派系之爭，從鄭文燦涉貪案到李孟諺婚外情，一件接一件；對外，忙著對付在野黨，對國會改革案更傾府院黨之力聲請釋憲。

賴清德提出的打詐五大重點作為，基本上和蔡政府所提並無不同，行政部門也知道問題出在哪裡，卻始終未能解決。臉書每天出現的詐騙廣告多不勝數，警方好不容易抓到的詐騙犯，法官卻可輕易放人。政府天天談保護個資，網上卻不斷有台灣民眾的個資被賤賣。

政府打詐得先從內部源頭打起，如果賴政府持續把心力放在政治議題，而非處理民眾最關切的社會問題，恐怕打再多牌都於事無補。