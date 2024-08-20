自民進黨執政後，不斷喪失邦交國，儘管總有一些國際右翼分子，加上一些日本幫閑文人幫台獨打氣，不過現實中台灣漁船進入日本宣稱主權的海域，日本政照樣扣船重罰，「台日友誼」並不存在。

儘管如此，民進黨還是利用媒體、網路和影視創造一個閉塞的世界，以製造可供驅使的愚民。在1624「世界島」的迷幻世界下，又用大量納稅人的錢透過公視拍攝了《聽海湧》。表面上這是日本投降後台籍日本兵戰犯的故事，真正的還是在玩弄台灣人認同的悲情，造假歷史情境。

首先，澳洲是俄羅斯以外最痛恨日軍的同盟國，澳洲的婦女遭日軍強暴殺害，澳洲戰俘遭日軍用非常殘忍的手段虐待。今天，澳洲戰爭紀念館裡把日軍的太陽旗放在地上任人踩踏。二戰末期，澳洲軍隊對日軍殘部施行報復，戰場上不收日俘，當場射殺。所以，被送到戰犯法庭的日俘算是很幸運的，因為大部分還是可以活下來。

今天，越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡等地的戰爭紀念館都血淚斑斑地控訴日軍。日本戰後反省，自己也暴露很多真相，漫畫家水木茂以自身經歷畫的《全員玉碎！》，提到一支日軍隊伍失散，被報勳為戰死，後來卻安全回來，上級覺得很丟臉，故意把他們送去美軍戰火中「報銷」。至於把飛行員送去撞死的「神風特攻隊」，這是什麼吝惜「年輕的生命」？

比較起來，受日軍荼毒最慘重的中國戰場，中華民國政府對日俘日僑最寬大，判死刑的範圍盡量縮小，至於日軍中台灣籍的人則全部放過，台灣人的財產也沒有被沒收，包括在台灣戰俘營工作的台籍獄卒，一個都沒逮捕入罪，如果是落入西方同盟國手中，保證一個都不放過。

至於《聽海湧》中賣弄的認同悲情，民進黨一向最喜歡說的「吃台灣米，喝台灣水，當台灣人」被「提升」成「吃日本米，讀日本書，當日本人」，噁心透頂。日本旅台作家本田善彥曾引述日本小說家的代表作之一《俘虜記》中，描寫到8月10日在菲律賓雷伊泰島的俘虜集中營的情況，「當天晚上，美軍艦艇鳴放汽笛、發射曳光彈之下，美軍士兵們歡聲如雷，慶祝戰勝，同時收容在別棟的台籍日軍俘虜們也敲打鍍錫鐵版、歡呼雷動，高興不已。只有日本俘虜異常低調，大家都呈現一副不關心的表情。」換句話說，日俘聽到日本投降情緒低迷，台籍日本兵卻「開心得不得了」。

事實上，在澳洲遣返日俘過程中，台籍日本兵以戰勝國人民自居發動抗議，發生衝突，成為著名事件。劇中「吃日本米、讀日本書」的台詞十足的歷史造假，恬不知恥。

儘管如此，對於西方盟國來說，在東南亞戰場上日本兵就是日本兵，不管是台灣籍或朝鮮籍沒有差別，台灣人被當成日本人，一律沒收財產驅除出去。中華民國政府在境內可以保護台灣人，在主權不及的境外只能盡量。然而台獨對中華民國政府沒有感恩之情，反而一心攀附邪惡的日本軍國主義，厚顏無恥。他們不知道，即使朝鮮籍日本兵，照樣受到韓國人自我批判，上尉以上的全部被列為「反民族韓奸」。

另一方面，好萊塢也拍了很多有關日軍獸行的電影，成了世界定論；甚至日本人自己拍攝的相關電影，也會把批判日本帝國主義當成基調，才有資格表現出個人的人道主義。像《聽海湧》這種透過自我悲情漂白戰犯，以否定台灣的中國本性，拿到國際上只會招致反感，在東南亞更會引起萬分厭惡的情緒。這種「讓世界看到台灣」，只是讓世人看到台灣一些人的無知無恥，一種自外於世界扭曲歷史的變態心理。