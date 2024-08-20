從台南市長到總統，賴清德一律用人唯親，不論是卓榮泰的行政團隊或是總統府的資政與國策顧問，滿朝盡是台南幫。沒想到子弟兵行政院前發言人陳宗彥甫因性招待被起訴，交通部長李孟諺也爆出與陸配婚外情而火速請辭。兩人都獲賴不次拔擢，卻都因性醜聞中箭落馬，高舉整飭官箴大旗的賴總統，欠國人一個道歉！

賴清德擔任行政院長時，把嫡系人馬、時任內政部政務次長的陳宗彥升為行政院發言人，但陳旋即被踢爆接受酒店業者性招待而下台，任期僅18天，成了史上最短命的政院發言人；李孟諺與張姓陸配地下情長達10年，因榮升部長想斬桃花，惹怒小三引爆地雷，接掌交通部92天黯然下台，也是卓內閣第一個因出事下台的閣員。

陳、李都是賴清德心腹，涉案情節雖不同，共同點是忠心耿耿。如今兩大愛將性醜聞纏身，不論爆料原因是否涉及派系鬥爭卡位戰，都已嚴重斲傷賴的肅貪形象。賴總統不只應為識人不明、用人不當公開向國人道歉，更應比照嚴辦鄭文燦的標準，追查兩人背後是否有官商勾結內幕。

以陳宗彥接受酒店業者性招待為例，南檢雖重新偵查起訴並建請法院從重量刑，實則是重重舉起輕輕放下。因起訴法條是《貪污治罪條例》不違背職務之行為，包括行求、期約或交付賄賂或其他不正利益罪嫌，本刑是最輕的3年以下有期徒刑。未來法院審理只要「小芸」等關鍵證人不見人影，很難推定主觀犯意，也就是陳宗彥很可能脫罪。

陳宗彥時任台南市政府民政局長，是賴清德最倚重的局處首長，真正的貪污「犯行」絕不會是12次性交易中只有2次免費的性招待。因性招待只是酒店業者的公關禮，真正大禮會不會是陳宗彥幫業者喬了哪一件警察人事案？打通經發局及消防局什麼關節，讓業者可以順利營業？這才是關鍵。

南檢明顯是在社會壓力與賴總統表達打擊貪瀆的決心下，「小心翼翼」地起訴陳宗彥，既彰顯賴總統肅貪的決心，也不至一棒打死總統心腹，至少比監察院高明多了。監察院之前對陳宗彥發起的彈劾案，以2:11的懸殊票數使得彈劾未成立，輿論譁然。如今南檢重新起訴，監察院是否重啟調查還莫衷一是，淪為廢物院。

同樣因性醜聞下台的李孟諺，婚外情雖只涉及私德，但報導指出，外遇張姓女子居住的高級住宅區，是前遠航董事長張綱維的建案。偏偏李孟諺接任交長前，曾與張綱維的律師密會喝咖啡，也曾至張的辦公室密談，李、張兩人到底談了什麼？是否涉及不法利益？都有待進一步釐清。

依台灣民意基金會公布的最新民調，賴總統聲望的贊同率僅只約4成7，過去1個月流失近百萬鐵粉，顯示總統蜜月期已經結束。賴清德當然不樂見滑落的支持度因李孟諺的婚外情而加速雪崩。李已知所進退，但賴總統應省思，台南幫還有多少個陳宗彥或李孟諺？此刻該鐵了心，徹查是否還有台南幫涉及光電弊案、88槍擊案、甚至林士傑命案，才能澄清吏治贏回民心！

（作者為大學教師）