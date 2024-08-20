自去年11月新疆自貿區掛牌成立，今年上半年新疆外貿進出口同比增長48.4%，達2206.3億元人民幣，大陸整體外貿增長6.1%，顯示新疆自貿區可以有效拉動外貿成長，只要中亞地區維持穩定，新疆發展潛力無窮。

五口通八國 歐亞樞紐

自貿區是大陸擴大對外開放的制度設計，在稅收和海關監管方面提供優惠與便利，實驗如何在規則與制度上與國際經貿接軌。自2013年上海自貿區成立以來，前後共建立22個自貿區，除上海、廣東、浙江、福建等開放程度較高的東部沿海地區外，並陸續在中部、西南、東北等地設立，新疆是西北邊境地區首個自貿區。

隨著經濟發展初步有成，大陸開始將改革重點落在「高水平制度型開放」上，並由東往西推動，逐漸加大內陸、西部和邊境地區的開放力度。新疆自貿區創造躍進式成長佳績，將帶領大陸內地對外開放的「新風向」。

新疆成為大陸新開放重鎮，有以下幾個原因，第一，地理位置優勢：新疆位於亞歐大陸核心地帶，喀什地區周邊與哈薩克等8個國家或接壤或毗鄰，擁有紅其拉甫、卡拉蘇等5個對外開放口岸，素有「五口通八國、一路連歐亞」之稱，是中國向西開放的重要窗口。

新疆是中歐班列西部通道的重要樞紐，中歐班列6成以上通行量經由新疆口岸進出境。跨裏海國際運輸走廊建設工程，在大陸加入後順利完成，到歐洲的貨運時間縮短一半，新疆5口岸是該走廊的貨物集散地和轉運中心。跨裏海運輸走廊將帶動全球產業鏈的調整，全球貿易對該通道的依賴將漸次增加，使新疆國際交通樞紐地位日益顯著。新疆空中航線通達哈薩克、亞塞拜然、俄羅斯、巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國等多國，也非常便利。

第二，一帶一路政策發酵：中國大陸與中亞「一帶一路」夥伴的合作更加深入，新疆對外口岸的作用日趨重要。大陸與中亞國家在公路、鐵路、航空、油氣管道等多領域深度合作，形成全面的互聯互通網絡，貿易結構也日趨多元，除能源、礦產、農業等傳統領域外，逐步向數位貿易、綠色經濟等新興產業擴展。中國-中亞峰會等合作機制，也使大陸與中亞聯繫更加緊密。據烏魯木齊海關統計，今年上半年新疆對中亞五國進出口總值1475.6億元人民幣，與去年同期相比增長23.9%，占新疆外貿進出口總值的66.9%。

歐洲快易通 有利台商

新疆自貿區分烏魯木齊、喀什、霍爾果斯三個片區，每個片區各有特色。烏魯木齊片區具陸空聯動區位優勢，重點發展國際貿易、現代物流、先進製造等產業。喀什片區發展出口導向型經濟，著重農副產品加工、紡織服裝製造、電子產品組裝等勞動密集產業。霍爾果斯片區有跨境合作及陸上邊境口岸型國家物流樞紐等優勢，重點發展跨境物流、跨境旅遊、金融服務、展覽展示等現代服務業。

新疆與中亞國家經濟關係還處於萌芽階段，對台灣企業來說，新疆是一個全新的機遇，可以善用新疆區位優勢與交通便利開拓新市場。在大陸經商逾30年的台商丁鯤華日前考察新疆時，認為台企可以在新疆設立加工中心或中轉倉，讓商品迅速搭乘中歐（中亞）班列發往歐亞市場，可以比海運節省許多時間。

新疆是大陸最重要的水果產地，果蔬是新疆自貿區出口重要品項之一，今年前4個月，僅霍爾果斯口岸便出口果蔬15.3萬噸，貨運量較口岸開通前同比增長5倍。新疆自貿區的果蔬出口不局限於中亞地區，還擴展到西亞、歐洲。

隨著新疆自貿區制度完善，物流水準提升，出口需求也會增加。台商與台企在種子培育、智慧農機等農業科技，及農產品牌經營、農產品物流等方面都有豐富的經驗，新疆自貿區是很好的投資機會，自行設廠或投資當地優質企業都可行。

新疆正站在開放的風口，銳意進取打開全方位對外開放新局，台商應抓住大陸開放的「新風向」。