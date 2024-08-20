大陸休漁期結束，福建漁民傾巢而出，台海萬船齊發盛況再現，陸方順勢擴大漁政執法範圍，再次挑動兩岸敏感神經。0214事件以當事人簽署共識、檢方不起訴而落幕，北京撂下一句「不能接受」，強勢執法自然在意料之內，但兩岸能否汲取教訓，避免海上糾紛再度政治化與失控，依然是「未完成的答卷」。

兩岸執法 保持克制

據陸媒透露，近期大陸福建海事局與東海救助局實施的巡航執法，是常態化的進一步延伸，意在台海進行更加全面的管理，行動範圍擴及台海中部以東2浬、最南端已經到達台灣淺灘。對比我方海巡署監控訊息，陸方3艘公務船來自交通運輸部、非海警部隊，亦未曾進入台灣禁限制水域內，雙方均保持克制。

對同一次執法行動，兩岸卻是各自表述、各取所需。大陸透過媒體宣傳，強調「台海全面管理」，固然有向我方秀肌肉、反台獨的政治成分，更多應是對內交待，表現出北京因應賴清德上台會有比對付蔡政府更多、更新、更有效的辦法，尤其是刻意突出「台海以東」、「台灣淺灘」，當然是藉助「漁政執法權」來做出「離統一更近一步」的內部宣示。同樣，賴政府對陸方行動低調回應，並指出「未越線」，也有幾分對內安撫人心的意味。

不過，光靠雙方對內宣傳，還是解決不了既有兩岸漁業糾紛、漁政管理的深層問題。0214事件的起因，是我方海巡署對大陸越線漁船執法所致，而大進滿88號及船長仍被扣大陸，當檢方不起訴0214事件的海巡人員後，陸方恐「依法」按最高標準懲罰「大進滿」案，我方束手無策。同樣，大陸休漁期結束後再次出現漁船遇險案，兩岸循慣例相互通報、共同施救，遺憾未能救回全部船員。這說明雙方有管道、有默契，但制度化的聯合搜救停擺，必然影響雙方救援效率。

蓋因接收和改裝大量退役軍艦，近年來大陸海警、漁政實力大幅成長，且海警畫歸中央軍委管理，海上執法「軍警政」協同效能明顯提高，而且可以隨時做到平戰切換、軍民轉換，因而針對與日本、菲律賓爭議海域，顯現前所未有的「以壓迫換談判」、「以鬥爭換讓步」作風。事實證明，大陸這套做法的確奏效，菲律賓看了美方臉色後，無奈選擇與北京談判、做出妥協。

人道優先 服務優先

然而，兩岸關係遠比中菲、中日等國際關係複雜得多。首先，兩岸或台閩距離近、重疊水域多，民間漁事糾紛本就頻繁，過去雙方依慣例可低調處理，但現今政治氛圍很容易導致「小事化大」；其次，雖然兩岸有低階的海事訊息管道，但並沒有中菲、中日這種高階協商機制，難以從根本上討論和解決問題，只會任由危機失控；再說，陸方已不甩台方禁限制水域線，但基於「兩岸一家親」理念，依然允許台灣漁民進入陸方水域作業，因而存在「單向融入」可能性，但並未形成制度性安排。

危機便是轉機，兩岸「漁政」之爭愈演愈烈，可以轉化為台海和平制度化的契機。雙方首先要確立「人道優先、服務優先」兩原則。人道優先，意味著任何執法行動都應避免觸發人道問題，且當面臨海難等突然人道危機時，雙方應擱置爭議、共同展開救援。服務優先，意味著雙方須了解到「政府執法的本質是公共服務」，海上執法活動並不是刻意宣示統獨政治主張，更不是討好內部政治民意，而是提供更高品質的公共服務，讓兩岸漁民更加安全有序地作業，令各類漁業糾紛得到公正處理。

兩岸「漁政」競賽是台灣與大陸的區域性治權之爭，無關主權問題，本質是民心競爭。0214事件後，大陸民意對民進黨政府群情激憤，要求北京強硬反擊，「大進滿88號」被陸方扣查後，台灣漁民也紛紛出於自保遠離大陸水域，這兩起案例都測出兩岸人心冷暖。歸根究柢，兩岸海事執法部門應坐下來談，陸方尊重台方管轄水域內執法權，台方同意以金廈水域作為兩岸協同執法試驗區，雙方建立更高層級的人道救援合作機制。此乃兩岸人民之福、台海和平之幸。