人們都說「權力是最好的春藥」，這雖然是美國前國務卿季辛吉的名言，但是在父權體制下的「父權」，又何嘗不是ㄧ種春藥，讓政治人物前仆後繼的跳進這個情色大染缸，把自己搞得汙濁不堪，其中民進黨即使已經出現過女性擔任總統與副總統，但根深柢固的父權觀念，仍然讓綠營高官跳不出這個情色大染缸。

遠一點的有張俊雄的「雙人枕頭」誹聞，丁允恭把辦公室當砲房。近一些的有陳宗彥的性、政治與酒店咖，趙天麟的一邊抗中保台，一邊砲打大陸小姐姐。現在又爆發一個更出類拔萃的交通部長李孟諺，外表一副謙謙君子，身體卻可以集前輩們的大成，既擁有「雙人枕頭」，又可以砲打陸配，還會像丁允恭一樣的「射後不理」，引來癡情花玉石俱焚的反擊，讓民進黨高官不僅佔盡國家機器的便宜，也要佔滿媒體花邊新聞的版面。

綠營高官染黃，也要沾紅

這些身體很誠實的綠營高官們，既染黃，也想要沾染一些紅，他們去不了大陸，卻對嫁到台灣的陸配情有獨鍾，因為她們是弱勢者，需要父權的保護，於是他們身上的色彩，不經意的就染成綠黃紅的特別色，讓人民有茶餘飯後偷窺綠營高官後門的機會。

那麼什麼是「父權」？它又為何是一種春藥？依照維基百科的解釋，父權制是一種社會制度，在這種制度中，支配地位和特權主要由男子佔據。它既被用作技術人類學術語，指父親、長男或男性羣體控制的家庭或部族，也被用於女性主義理論，用以描述男子支配婦女和兒童的廣泛社會結構。在這些理論中，它常常延伸到各種表現形式，即男子比造成剝削或壓迫的其他人享有更多社會特權，例如通過男子主宰道德權威和控制財產。

至於，父權制與一套觀念有關，這是一種父權制意識形態，其作用是解釋和證明這種支配地位，並將其歸因於男女之間固有的自然差異。社會學家對父權制是社會產物，還是性別先天差異的結果持有不同的看法。社會生物學家將人類的性別角色與其他靈長類動物的性教育行爲相比較，一些人認爲性別不平等主要來自男女之間的遺傳和生殖差異。社會建構主義者對這一論點提出質疑，認爲性別角色和性別不平等是權力工具，已成爲維持對婦女控制的社會規範。

這句「性別角色和性別不平等是權力工具」，正好印證民進黨高官偏愛陸配或酒店妹的原因，因為她們在台灣社會都是處於比較底層的弱勢者角色，是最需要被保護的一群。至於男性對女性的保護，有本質上的不同，女性偏向母愛型的保護，男性則是出於慾望的情色保護。所以弱勢女性付出身體接受保護，有時並非單純的只是為了錢，還可能需要在有權力的男人身上求得肉體上的保護。這也是除了高官之外，黑道大哥的身旁，還是會有女人願意跟著他們亡命天涯之因。

可見在情色世界出軌的高官們，有時並不見得會比黑道大哥高尚，政治圈本來就是一個情色大染缸，有幾個具有革命性格的男人能夠不被染黃，特別是中國傳統上擁有最高權力的皇帝，都會有後宮佳麗三千，有幾個能像隋文帝楊堅一樣，只取一瓢飲。

父權紅利讓高官不怕犯情色錯誤

當然，父權與情色關係，也可能出現「父權紅利」（Patriarchal Dividend），這是指男性從父權中獲得既定利益，要求女性背負社會責任，例如孩童被主觀認定歸屬母親義務，一旦小孩生病或發生意外，母親比起父親容易成為眾矢之的；如同民進黨提供「父權紅利」給李孟諺，他只需要廉價的下台，就算負責任了，完全無視配偶遭到公然鄙視消費，也不對情色婦人浪費青春公開道歉，這是高官所獲得的「父權紅利」，假以時日，只要層峰在給予關愛的眼神，何須擔心不會東山再起。

只是，個別綠營高官沾染情色之後，閃開一陣子可能有東山再起的機會，但是雙少數的賴清德總統經得起身旁一再爆發這類情色事件嗎？相比較蔡英文擔任總統時，因為她是女性，所以即使有衛福部次長王必勝婚外情護理師，還搞出私生女後升官，衛福部祕書處長許朝程，也被週刊爆出2度車震人妻，疑有婚外情，健保署前署長李伯璋則是十指緊扣乾女兒，卻順利退休，讓衛福部雖然被揶揄是擺爛的「偷情桃花部」，但無損於蔡英文的威望。

蔡英文能夠抵擋得住身旁桃花朵朵開，但是以賴清德偏執與龜毛的政治人設，恐怕遲早會被毀滅在桃花江裡。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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