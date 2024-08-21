8月20日，台積電在德國德勒斯登（Dresden）的半導體工廠ESMC正式動土，然而，這項投資計畫的啟動卻也正值歐洲反移民情緒高漲之時，從英國到德國皆然。社會氛圍與政治環境的變化對外資不無挑戰。

過去十餘年間，移民問題成為歐洲各國的主要社會議題。大量來自中東和北非的難民湧入，給當地社會帶來了巨大的壓力。反移民的右翼民粹主義政黨趁勢崛起，成為各國政壇中的重要力量。

德國最主要的反移民右派政黨－另類選擇黨（AfD）即在此背景下迅速壯大，從2013年成立，短短幾年就嶄露頭角；其於德東地區的影響力更是大幅增長。以德勒斯登所在的薩克森州為例，在今年6月的歐洲議會選舉中，AfD獲得該州35.8％的選票，是當地得票數最高的政黨。該州即將在9月1日舉行州選舉，AfD目前民調居次，但支持率仍持續上升，這意味著該黨有可能進一步鞏固其於該地區的影響力。AfD的崛起，對於依賴穩定政策環境的外資企業來說，無疑是一大壓力。

至於英國的情況就更為嚴峻。2016年的脫歐公投，即導因於民意對邊境開放的不滿。脫歐之後，英國政府加強對移民的控制，試圖通過強硬的邊界政策來緩解社會壓力。然而，這些措施未能達到預期效果，反而加劇勞動力市場的緊縮。半個月前，英國又因一起社區命案，引爆大規模反移民暴動，造成數十人受傷，數百人被捕，各地抗議和示威頻起，社會嚴重撕裂。

右翼勢力的崛起直接影響外資信心。以德國為例，AfD的經濟政策初期持自由市場立場，強調市場自由、減稅和削減公共支出；但隨著其政治立場走向極端，這些政策逐漸融入強烈的民族主義與保護主義色彩，引發了德國企業界的極大擔憂。例如，AfD反對歐盟和歐元，主張退出歐元區，此對於高度依賴歐盟單一市場的德國經濟，影響甚鉅。

德國企業界對AfD的態度普遍負面，也就不難理解。主要企業領袖多半認為，AfD的政策立場威脅德國經濟穩定。特別是在吸引外國技術人才方面，AfD的反移民立場被視為重大障礙。此外，AfD的保護主義政策與德國企業界的全球化需求相衝突，不少德國大型企業已經公開表態反對AfD。例如，巴斯夫（BASF）、西門子（Siemens）等公司公開強調支持民主價值和開放市場，並表示不會與AfD合作。部分企業則選擇保持距離，避免與AfD有任何形式聯繫。

台積電在德勒斯登的半導體工廠即是在此政經背景下動土。德勒斯登所在的薩克森州本是歐洲半導體中心，有歐洲最完整的產業鏈，德國聯邦與地方政府也熱烈歡迎台積電，然而，此一投資計畫卻也同時面臨多方挑戰。

首先，台積電獲得德國政府超過50億歐元的補助，固然有助投資，但卻也引發本地半導體廠商的不滿，認為政府的補貼不均，其他廠商的市場份額被壓縮，加劇本已激烈的競爭。此外，當地中小型企業也擔憂，在薩克森州這樣一個本已人才不足的地區，台積電的大規模招聘將導致當地人力成本上升。而企業管理文化的落差，也是另一個頗受注目的議題。

公共設施和住房問題是台積電可能會面對的另一個重要挑戰。隨著工廠的建設和大量外來人口的湧入，德勒斯登地區的住房需求急劇增加，公共設施的負荷也在加重。這不僅影響到當地居民的生活品質，也可能對台積電的員工招募和留用產生不利影響。例如，當地學校和醫療設施的資源已經非常緊張，如何避免這些衝突，導致社會矛盾的升溫。

上述問題，或許常見於一般大型投資案，但在右翼的政治氛圍中，卻有可能成為潛在的政治風險。

與德國情形類似的英國，也在反移民政策中，問題不斷。一方面是移民問題帶來的社會與政治動盪，另一方面是經濟上的挑戰。自脫歐以來，英國政府試圖緊縮移民政策以來回應民粹主義壓力，卻因此出現勞動力短缺。導致許多企業需重新評估其投資計畫。例如，日產（Nissan）和豐田（Toyota）等跨國企業，即在政策不確定和勞動力不足的情形下，宣布縮減在英國的投資規模。

歐洲反移民潮和右翼勢力的崛起，對當地政治和經濟環境都產生深遠影響。台積電在德國設廠儘管面臨諸多挑戰，但此一投資仍是該公司的重要機會。同時，德國和英國政府則需要在政策上，確保外資企業能夠在穩定的環境中運營。未來，如何在反移民情緒和經濟全球化之間取得平衡，將成為歐洲各國面臨的重大考驗。